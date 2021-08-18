Посмотрите на роскошный автодом с двумя ванными комнатами и шестью телевизорами
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Автобус спроектирован не с одной, а с двумя полностью оборудованными ванными комнатами, что является редкостью даже для лучших автодомов класса А. Больше никаких семейных конфликтов по утрам – у всех будет достаточно времени для уединения. Кроме того, в главной ванной комнате установлены двойные раковины «для него и для нее», благодаря которым вы действительно почувствуете себя в роскошном гостиничном номере на колесах.
В оснащение входит не менее 6 телевизоров: от 49-дюймового LED-телевизора в гостиной до двух 22-дюймовых телевизоров. Добавьте к этому премиальную аудиосистему с усилителем и точку доступа Wi-Fi и вы гарантированно получите массу удовольствия, независимо от длительности путешествия. Если у вас есть лишние полмиллиона долларов.
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