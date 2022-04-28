Посмотрите на роскошный вертолет королевы Елизаветы II: почему она панически боится летать сама и запрещает внуку
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
С 1998 года вертолеты королевской семье поставляет компания Sikorsky. Первый аппарат с индексом G-XXEA, поступил на ее службу 21 декабря 1998 года. Это был темно-бордовый двухмоторный вертолет, рассчитанный на шесть пассажиров. 4 ноября 2009 года ему на смену пришел новый вертолет Sikorsky S-76C++, зарегистрированный под индексом G-XXEB. Он может развивать скорость до 286 км/ч и пролетать до 640 километров без дозаправки.
В прошлом году произошло сразу два инцидента с королевским вертолетом. Сначала он едва не разбился, когда на борту был старший внук Елизаветы и потенциальный наследник престола - принц Уильям со своей женой. Однако, благодаря мастерству пилотов все закончилось благополучно. Во второй раз полет попросту отменили из-за урагана. В декабре 2021 года королева Елизавета, опасаясь за жизнь внука, настоятельно просила Уильяма отказаться от полетов на вертолете хотя бы в плохую погоду.
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