Посмотрите на самую большую живую рекламу в мире: она работает спустя более 80 лет
После того, как погиб руководитель «Студебеккер», компания пришла в упадок. Новое руководство продало бренд Pierce-Arrow. А надпись Studebaker по-прежнему рекламирует несуществующую компанию в виде вечного памятника из 8000 деревьев.
В хорошие времена Студебеккер высадил 8000 сосен на 13,5 акрах в виде надписи Studebaker. Это одно из крупнейших живых рекламных объявлений в мире. Спустя более 80 лет эти деревья все еще стоят, и все пассажиры самолетов, летящих к аэропорту Саут-Бенд, могут его прочитать.
Студебеккер построил свой испытательный полигон в 1926 году недалеко от Нью-Карлайла, рядом с заводом в Саут-Бенде. «Испытательный полигон Студебеккера был одним из первых контролируемых автомобильных полигонов для испытаний продукции, и в рекламе его часто называли «открытой испытательной лабораторией на миллион долларов». Сегодня полигон принадлежит Navistar. Поклонники марки поддерживают имя «Studebaker», на месте погибших деревьев высаживают новые.
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