Посмотрите на самую дорогую военную технику, которую оставила армия США в Афганистане
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Войска США были выведены из Афганистана после 20-летнего конфликта в регионе. Вливание миллиардов долларов налогоплательщиков и непрекращающееся обучение афганцев навыкам самообороны не нравилось многим американцам. Покидая страну, американским военным пришлось наблюдать, как талибы (запрещено в РФ) захватили сотни дорогих военных машин.
Вертолет UH-60A Blackhawk: 19 миллионов долларов
В руки талибов (запрещено в РФ) попала пара вертолетов UH-60A Blackhawk. Эта модель получила широкую известность благодаря фильму «Падение черного ястреба». Вертолет UH-60A используется в десантно-штурмовой, воздушной кавалерии, а также в подразделениях авиационной медицинской эвакуации. Один Black Hawk, способный нести около 11 боевых единиц, в 1992 году стоил около 10,1 миллиона долларов, или около 19 миллионов долларов в нынешнем эквиваленте.
Дроны Boeing Insitu ScanEagle: 4 миллиона долларов
Талибану (запрещено в РФ) также досталось несколько военных беспилотников Boeing Insitu ScanEagle. ScanEagle представляет собой небольшой маловысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), созданный дочерней компанией Boeing Insitu. Система ScanEagle, как правило, используется для разведывательных миссий. Стоит один такой дрон около 4 миллионов долларов.
Вертолет MD 530F: 2,4 миллиона долларов
Отрядам запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» досталась еще одна модель вертолета — MD 530F. Этот американский военный вертолет используется в правоохранительных и поисково-спасательных операциях. Машина также поставляется в ряд других стран, текущая цена вертолета колеблется около 2,4 миллиона долларов.
Бронетранспортер M1117 Guardian: 800000 долларов
В руки талибов (запрещено в РФ) попал и M1117 Guardian (M1117 Armoured Security Vehicle), машина внутренней безопасности со специализированным противоминным корпусом. Варианты M1117 ASV и M1117 Command & Control также были захвачены силами боевиков в Афганистане. M1117 оценивается примерно в 800 000 долларов.
Боевая бронированная машина M1224 MaxxPro: 520 000 долларов
Боевая бронированная машина International M1224 MaxxPro MRAP была разработана для программы вооруженных сил США по защите от мин и засад, она обеспечивает защиту от взрывов фугасов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Каждая единица стоит от 520 000 до 550 000 долларов.
Американский армейский внедорожник HMMWV: 220 000 долларов
Высокомобильная многоцелевая машина HMMWV или Humvee была разработана и произведена для армии США, на её базу можно устанавливать военное оборудование, такое как пулеметы и пусковые установки противотанковых ракет. По состоянию на 2011 год бронированный Humvee стоил 220 000 долларов.
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