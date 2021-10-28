Посмотрите на самый большой внедорожник, он вмещает 35 человек
Фото: Torsus
Фото: Torsus
Фото: Torsus
Фото: Torsus
Фото: Torsus
Фото: Torsus
Внедорожный автобус Torsus Praetorian выпускают в нескольких модификациях. Его можно использовать в качестве транспортного средства для спасателей и экстренных служб, для перевозки персонала в труднодоступные районы, например, при работе вахтовым методом. Есть версия в виде школьного автобуса или утилитарного коммерческого фургона. В компании готовы обсудить с заказчиком любой вариант и оборудовать внутреннее пространство автобуса в соответствии с индивидуальными пожеланиями.
В движение автобус Torsus Praetorian приводит 6,9-литровый дизельный мотор мощностью 290 сил, который работает в паре с 12-ступенчатой полуавтоматической коробкой передач и системой полного привода с блокировками дифференциалов. Машина имеет внушительный дорожный просвет в 340 мм, «обута» во внедорожные покрышки Michelin XZL. Она может преодолевать брод глубиной до 900 мм и подъем с уклоном до 65%.
Версия Personal Freedom стоит от 162 тысяч евро или порядка 13,2 млн рублей в пересчете по курсу. Это цена внедорожника с пустым салоном, который можно дооснастить по своему вкусу, например, всем необходимым для долгих автомобильных путешествий.
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