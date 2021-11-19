Посмотрите на самый милый пикап на базе Suzuki Jimny
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Фото: Yomper
Клиентам предлагают на выбор две версии пикапа, которые отличаются размером колесной базы: Bergan и более крупный Commercial. Первый выглядит как Jimny с вытянутым задним свесом и обрезанной крышей, а чуть более длинный Commercial имеет металлическую грузовую платформу с откидными бортами. Кроме того, модели оснащены массивными внедорожными шинами, брызговиками, симпатичными крошечными рейлингами на крыше и наклейками Yomper на капоте и передних дверях.
Обе модели оснащены обновленной версией стандартного 1,3-литрового 16-клапанного четырехцилиндрового бензинового двигателя. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Грузоподъемность достигает 500 кг. Цены начинаются от 20 тысяч фунтов стерлингов или порядка 2 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Кроме того, в компании говорят, что владельцы Suzuki Jimny предыдущего поколения могут договориться с Yomper о переоборудовании своих автомобилей в пикапы.
- 1 150 000 РSuzuki Jimny 2011 в Москве
- 1 760 000 РSuzuki Jimny 2018 в Москве
- 2 149 000 РSuzuki Jimny 2020 в Москве
- 1 099 000 РSuzuki Jimny 2014 в Москве
- 2 039 000 РSuzuki Jimny 2019 в Москве
- 2 320 000 РSuzuki Jimny 2019 в Москве
- 1 999 000 РSuzuki Jimny 2019 в Москве
- 1 149 000 РSuzuki Jimny 2011 в Москве
- 2 707 790 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
- 2 095 990 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
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