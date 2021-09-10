Посмотрите на самый уродливый автомобиль в мире (но он самый безопасный)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Автомобиль отца Джулиано был устойчив к вмятинам, ржавчине и коррозии благодаря деревянной раме, на которой были закреплены кузовные панели из стекловолокна и небьющиеся пластиковые окна. В конструкции предусматривались зоны деформации, а округлые бамперы были заполнены пеной для лучшей амортизации. В машине появились ремни безопасности, мягкая приборная панель и телескопическое рулевое колесо.
Выпуклое лобовое стекло выглядит комично, зато уменьшает вероятность травм головы при ДТП за счет увеличения расстояния между ним и пассажирами. Передние сиденья при аварии откидывались назад, защищая пассажиров. Зияющий провал решетки радиатора выглядит устрашающе, но на самом деле должен был защитить пешехода от серьезных травм вместо того, чтобы подбросить его в воздух.
На разработку «Авроры» ушло два года, а затем еще три года Джулиано потратил на создание прототипа. Он использовал пожертвования своих прихожан, а также собственные и заемные средства. Автомобиль был построен на шасси от «Бьюика» 1953 года. Но Джулиано не удосужился провести предварительные испытания, и по пути на публичную премьеру машина 15 раз сломалась. Журналисты раскритиковали Aurora Safety Car в пух и прах. Они проигнорировали все революционные разработки в сфере безопасности и сосредоточились на уродливой внешности и технических проблемах.
Новаторский проект ждал полный провал. Католическая церковь обвинила отца Джулиано в присвоении пожертвований прихожан и исключила его из Ордена Святого Духа. Изобретатель был признан банкротом и был вынужден заняться поиском средств для оплаты счетов. Его Aurora досталась в залог автомастерской. Затем ее следы на некоторое время теряются, но в 1993 году машину в плачевном состоянии нашел британец Энди Сондерс. Он потратил 12 лет на реставрацию, и сейчас Aurora украшает коллекцию музея Beaulieu Motor Museum.
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