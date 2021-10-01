Посмотрите на самый «злой» в мире пикап Toyota Hilux (видео)
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Подвеска Old Man Emu лифтована в нескольких вариантах: на 2 дюйма (51 мм), 4 дюйма (102 мм) или 6 дюймов (152 мм). Для облегчения посадки и высадки высокий пикап оборудован автоматически откидывающимися боковыми подножками. Автомобиль также получил новый комплект колесных дисков, обутых в «зубастые» внедорожные покрышки Cooper. Двигатель, по всей видимости, оставили штатный – 2,8-литровый турбодизель, выдающий 204 л.с. и 500 Нм пикового крутящего момента. Rad предлагает несколько различных пакетов доработок для владельцев Hilux. Вариант, изображенный на фото, стоит 6 тысяч долларов (порядка 440 тысяч рублей по курсу).
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