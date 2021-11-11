11 ноября 2021, 00:06
Посмотрите на самый «злой» в мире универсал: суровый взгляд и 830 «лошадей»
Специалисты двух тюнинг-ателье, Mansory и MTM, объединили усилия, чтобы превратить мощный универсал Audi RS6 Avant в по-настоящему безумный автомобиль, доведенный до совершенства в каждой детали.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Солидные изменения произошли и под капотом. «Обычный» Audi RS6 Avant оснащен 4,0-литровым бутурбомотором V8, который выдает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. После того, как над агрегатом поколдовали в MTM, он стал развивать 830 л.с. и 1 167 Нм. Теперь универсал разгоняется до первой «сотни» менее чем за 3 секунды, а его максимальная скорость достигает 330 км/ч.
Упомянутые модели: Audi RS6 (от 6 775 000 Р)
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17.12.2020, 00:16
Полиция разыскивает водителя, разогнавшегося до 320 км/ч
26.05.2020, 11:56
Ателье ABT выкатило 730-сильные RS6 Avant и RS7 Sportback
14.04.2020, 00:01
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