Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Фото: thedrive.com
На рычаг переключения передач Тайлер надел игровой контроллер Nunchuk, а ручку стояночного тормоза заменил бейсбольной битой Wii. Среди других приятных мелочей – коврик WiiFit под ногами водителя и ремешок Wiimote на цепочке для ключей. Оригинальная стереосистема также была удалена, заменена консолью Wii и экраном, чтобы Аткин мог играть в Mario Kart прямо в машине.
Правда, управлять автомобилем с рулем Nintendo Wii оказалось непросто. Даже с гидроусилителем руль невероятно трудно поворачивается особенно на низких скоростях, а мягкий пластик при этом гнется. Судя по всему, пластиковый руль держится только на двух винтах. Страшно представить, что будет, если он сорвется во время движения.
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Американский портал usnews.com опубликовал список лучших, на их взгляд, кабриолетов образца уходящего 2021 года. Перечень у коллег получился внушительный, но только по той причине, что они внесли в него чуть ли не все «открывашки» - как дорогие, так и не очень. Читать далее
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07.10.2021, 00:06
Огненная авария на Нюрбургринге: один погиб, пятеро в больнице
В минувший понедельник, 4 октября, на знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг, прозванной пилотами «Зеленым адом», произошла крупная авария с участием десятка спорткаров.Читать далее
-
06.08.2021, 08:49
Mazda готовит новое красивое купе
После отставки в 2012 году спорткара Mazda RX-8 в линейке бренда остался только родстер MX-5/Miata c довольно скромными моторами. Сейчас японский автопроизводитель намерен вернуться в сегмент полноценных спортивных автомобилей и разрабатывает новую модель.Читать далее
-
30.07.2021, 14:46
Спорткар Mazda преодолел труднейшую внедорожную трассу без особых доработок
Пока российские любители оффроуда месят грязь в наших болотах, их американские единомышленники карабкаются на автомобилях по каменистым горным тропинкам. На этих дорогах даже установлены специальные знаки: «Рекомендуется высокий дорожный просвет, полный привод и короткая колесная база».Читать далее
-
05.10.2016, 15:39
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