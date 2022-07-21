Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)

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Белый пластиковый руль Nintendo Wii первоначально был создан для игры в Mario Kart, но установить его вместо штатного руля Mazda Miata оказалось не так уж сложно. Тайлер Аткин снял штатное рулевое колесо Nardi с быстросъемного замка и установил на его место крошечный пластиковый руль Wii, поместив внутрь контроллер Wiimote для полноты картины. Первое же видео набрало в ТикТоке более 3 млн просмотров. Блогер решил продолжить эксперимент.

На рычаг переключения передач Тайлер надел игровой контроллер Nunchuk, а ручку стояночного тормоза заменил бейсбольной битой Wii. Среди других приятных мелочей – коврик WiiFit под ногами водителя и ремешок Wiimote на цепочке для ключей. Оригинальная стереосистема также была удалена, заменена консолью Wii и экраном, чтобы Аткин мог играть в Mario Kart прямо в машине.

Правда, управлять автомобилем с рулем Nintendo Wii оказалось непросто. Даже с гидроусилителем руль невероятно трудно поворачивается особенно на низких скоростях, а мягкий пластик при этом гнется. Судя по всему, пластиковый руль держится только на двух винтах. Страшно представить, что будет, если он сорвется во время движения.

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