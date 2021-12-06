Посмотрите на Tesla c тремя реактивными двигателями: настоящая ракета (видео)
Фото: youtube.com / Warped Perception
Сначала блогер испытал автомобиль без реактивных двигателей, а затем начал проверять, как дополнительные агрегаты повлияют на ускорение электрокара по прямому шоссе. С работающими реактивными двигателями автомобиль разогнался до первой «сотни» примерно на одну секунду быстрее, чем без них. Таким образом, двигатели, даже прикрученные к заднему бамперу электрокара, способны неплохо улучшить ускорение и сократить время спринта на 30%. Страшно представить, какую взрывную динамику сможет демонстрировать новый Tesla Roadster.
- 12 380 363 РTesla Model S 2021 в Москве
- 8 000 000 РTesla Model S 2019 в Москве
- 9 986 796 РTesla Model S 2021 в Москве
- 8 413 174 РTesla Model S 2021 в Москве
- 3 500 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 4 170 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 12 624 210 РTesla Model S 2021 в Москве
- 12 483 941 РTesla Model S 2021 в Москве
- 11 311 986 РTesla Model S 2021 в Москве
- 3 530 000 РTesla Model S 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий