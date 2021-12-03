Посмотрите на трактор от Pininfarina: сразу хочется стать фермером
Фото: Pininfarina
Фото: Pininfarina
Фото: Pininfarina
Фото: Pininfarina
Фото: Pininfarina
Фото: Pininfarina
Фото: Pininfarina
Фото: Pininfarina
Форма кабины издалека напоминает сужающийся книзу фужер для шампанского. Закругленное лобовое стекло обеспечивает водителю отличный обзор, а электрическая силовая установка позволяет эксплуатировать трактор без вреда для растений. В отделке кабины используется шпон натурального дерева, чтобы подчеркнуть премиальный характер трактора. Сейчас Pininfarina Straddle – это всего лишь шоу-кар без каких-либо конкретных планов на серийное производство. Но кто знает, возможно, пару десятилетий спустя именно такие машины будут работать на знаменитых европейских виноградниках.
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