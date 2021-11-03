Посмотрите на тюнингованный пикап Hennessey Veloci Raptor мощностью 758 л.с.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Представляем Hennessey Veloci Raptor, более смелую версию Ford Raptor второго поколения, выставленную на аукционе Cars & Bids. Пикап начал свою жизнь в 2020 году как Ford F-150 Raptor, после чего была проведена капитальная переделка экстерьера, включающая новые бамперы, фары и значки Hennessey. Он также получил более мощную стойку, комплект 35-дюймовых шин Toyo и 20-дюймовые диски Hennessey. Интерьер пикапа почти не трогали, за исключением вышивки и пронумерованной таблички (этот грузовик обозначен как VelociRaptor номер 32).
Самое интересное в VelociRaptor в том, что ему удается решить одну из самых больших претензий к Raptor второго поколения, особенно по сравнению с Ram 1500 TRX — его мощность. Вместо V6 с турбонаддувом здесь использована модифицированная версия того же Coyote V8, что и в Mustang, которая развивает колоссальные 758 л.с. по сравнению с обычной версией мощностью 450 л.с. у V6. Силовой агрегат работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
У этого автомобиля был всего один владелец, пробег данного Veloci Raptor составляет 10 800 миль (17 000 км). Пока самая высокая ставка на аукционе составляет 77 200 долларов (5,5 млн рублей).
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