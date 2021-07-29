Посмотрите на уморительно смешную гонку ситикаров, самый мощный из которых развивает 17 л.с.
Самый известный из участников – французский Renault Twizy, который даже пытались продавать в России. Он оснащен 17-сильным электромотором и батареей емкостью 6 кВт-ч, обеспечивающей до 80 километров пробега без подзарядки. Максимальная скорость достигает 80 км/ч. Второй участник тоже имеет французское происхождение. Citroen Ami получит мотор мощностью 8 сил, может разогнаться до 45 км/ч и проехать на одном заряде до 70 километров.
Британский электрокар Micro Electric (МЕ) имеет 10-сильный электромотор. Его максимальная скорость равна 80 км/ч, а дальность хода составляет внушительные 150 километров. Наконец, четвертый участник – индийский электрокар REVAi, известный в Европе под именем G-Wiz. У него 12-сильный двигатель, запас хода на 80 километров и «максималка» 80 км/ч.
Результат гонки, как водится у What Car, оказался не очевидным. Самый мощный автомобиль не пришел первым к финишу. Так что запаситесь попкорном и наслаждайтесь гонкой. Только попкорна надо взять побольше, быстрой она не будет.
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