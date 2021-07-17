Посмотрите на уникальный самодельный дом на колесах от бывшего электрика
Ram ProMaster 3500 привлекает внимание электрическими решениями, автором которых стал сам хозяин этого дома на колесах. Шеридан опубликовал видео о своем дома на канале Tiny Home Tours, он бывший электрик, который теперь живет на природе, пишет и увлекается фотографией. Он купил этот ProMaster, чтобы создать свой собственный дом на колесах, и очень хорошо применил свои знания в области электрики.
Внутри фургона установлено 11 розеток и 28 светодиодных фонарей с регулируемой яркостью, подключенных к четырем цепям. В его резервуарах с водой есть датчики для контроля уровня, а в серых резервуарах есть дренажные системы, которые открываются и опорожняются нажатием переключателя. Этот дом всесезонный, здесь есть не только кондиционер, но и обогреватель. Солнечная панель на крыше обеспечивает 370 ватт для четырех литиевых батарей по 100 ампер-часов. Генератор фургона также заряжает аккумуляторы, а аварийный выключатель отключает энергию, потребляемую от аккумуляторов, если заряд падает слишком низко.
Также поражает нестандартное использование пространства. В середине фургона стоит холодильник-морозильник, духовка и трехконфорочная плита. Неподвижная перегородка отделяет рабочее место водителя от жилой зоны. Небольшой раскрывающийся столик — это обеденная и рабочая зона, а напротив кухни расположена полностью оборудованная ванная комната с душем и компостным туалетом, оснащенным электрическим вентилятором для уменьшения запаха.
За всем этим стоит большая двуспальная кровать. Пульт управления обогревом и кондиционированием воздуха закреплен на стене рядом с кроватью, а сенсорный экран управления всей электрической системой установлен в другом конце спальни.
Шеридан заявляет, что он живет в фургоне полный рабочий день около месяца, несмотря на то, что дом еще не достроен. Это сделано специально, чтобы выявить все его потребности и недостатки конструкции.
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