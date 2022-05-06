Посмотрите на японского робота-гуманоида, который чинит высоковольтные линии (видео)
Фото: JR West
Фото: JR West
Фото: JR West
Фото: JR West
Фото: JR West
Массивный робот представляет собой стрелу крана, закрепленную на передвижной железнодорожной платформе. На верхнем конце стрелы закреплены две руки-манипулы и «глаза» в виде широкоугольных камер, вращающихся на «голове». Издалека робот напоминает Егеря из голливудского блокбастера «Тихоокеанский рубеж».
Оператор в VR-очках находится на платформе у основания крана и, ориентируясь на данные с камер, управляет роботом при помощи массивных рычагов с функцией обратной связи. В настоящее время прототип проходит испытания. В случае успеха, роботов привлекут к работе, начиная с 2024 года.
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