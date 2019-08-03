3 августа 2019, 18:53
Посмотрите на «Запорожец» за 20 млн рублей
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Легендарные автомобили Запорожского автозавода – излюбленные модели для тюнинга. На этот раз мастера обратили внимание на ЗАЗ-965, известный в народе как «Горбатый Запорожец». От советского автомобиля остался лишь кузов, вся «начинка» в нем – современная. В качестве доноров выступили Toyota, Harley-Davidson и два суперкара Lotus.
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Светодиодные фары головного света «Запорожцу» достались от Harley-Davidson. Двери открываются автоматически по команде с брелка. Чтобы облегчить посадку/высадку из автомобиля, руль сделали съемным. Удобно и защищает от угона. Радиатор и дополнительные вентиляторы установили в багажнике. Сюда же выходят амортизаторы передней подвески. В итоге, места для багажа не осталось вовсе. Узнать все подробности об уникальном автомобиле за 20 млн рублей и послушать звук мотора можно, посмотрев обзор от ютуб-канала ПриветТачка.
Комментарии
Комментарии пользователей
ник03.08.2019 21:48
Одна беда, двери на скоростных авто не должны открываться впереди и тем более автоматически в целях безопасности, даже на обычном горбатом авто, в случае открытия внезапно двери на ходу, ведёт к мгновенному опрокидыванию, служит как парус с одной стороны и вы мгновенно в той стороне, т.е.открытой двери, кювет или встречка.
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от чего подходит л.с диски на ZAZ 965 без переплавки?
...близок по духу итальянскому Fiat 500 или Volkswagen Beetle? Ах, оставьте! MINI !!!
Запорожец (горбатый) - прекрасный автомобиль для бурной молодости, для бездорожья, поездок в лес, на рыбалку, даже для дальних поездок по еврпейской части России (Черное море, Прибалтика)
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