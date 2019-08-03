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3 августа 2019, 18:53

Посмотрите на «Запорожец» за 20 млн рублей

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Легендарные автомобили Запорожского автозавода – излюбленные модели для тюнинга. На этот раз мастера обратили внимание на ЗАЗ-965, известный в народе как «Горбатый Запорожец». От советского автомобиля остался лишь кузов, вся «начинка» в нем – современная. В качестве доноров выступили Toyota, Harley-Davidson и два суперкара Lotus.
Посмотрите на Запорожец за 20 млн рублей
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Уникальный «Запорожец» создали в ателье Papin Garage, базирующемся в Майами. Автомобиль построили на шасси Lotus Exige Cup, еще один «Лотус» и два «Запорожца» стали донорами кузовных элементов. Автомобиль имеет среднемоторную компоновку, как настоящий суперкар. Но в моторном отсеке – 1,8-литровый турбомотор Toyota мощностью 260 л.с. и отсечкой на 8 000 об/мин. С таким двигателем «Запорожец» смог разогнаться до 220 км/ч.

Светодиодные фары головного света «Запорожцу» достались от Harley-Davidson. Двери открываются автоматически по команде с брелка. Чтобы облегчить посадку/высадку из автомобиля, руль сделали съемным. Удобно и защищает от угона. Радиатор и дополнительные вентиляторы установили в багажнике. Сюда же выходят амортизаторы передней подвески. В итоге, места для багажа не осталось вовсе. Узнать все подробности об уникальном автомобиле за 20 млн рублей и послушать звук мотора можно, посмотрев обзор от ютуб-канала ПриветТачка.


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Комментарии

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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
ник03.08.2019 21:48
Одна беда, двери на скоростных авто не должны открываться впереди и тем более автоматически в целях безопасности, даже на обычном горбатом авто, в случае открытия внезапно двери на ходу, ведёт к мгновенному опрокидыванию, служит как парус с одной стороны и вы мгновенно в той стороне, т.е.открытой двери, кювет или встречка.
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Отзывы по теме
Форум ЗАЗ 965
от чего подходит л.с диски на ZAZ 965 без переплавки?
Рома
На Украине показали новый «Запорожец»
...близок по духу итальянскому Fiat 500 или Volkswagen Beetle? Ах, оставьте! MINI !!!
Игорь
Отзыв о ЗАЗ 965 1963 года
Запорожец (горбатый) - прекрасный автомобиль для бурной молодости, для бездорожья, поездок в лес, на рыбалку, даже для дальних поездок по еврпейской части России (Черное море, Прибалтика)
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Посмотрите на «Запорожец» за 20 млн рублей
{{material_126339}}Уникальный «Запорожец» создали в ателье Papin Garage, базирующемся в Майами. Автомобиль построили на шасси Lotus Exige Cup, еще один «Лотус» и два «Запорожца» стали донорами кузовных элементов. Автомобиль имеет среднемоторную компоновку, как настоящий суперкар. Но в моторном отсеке – 1,8-литровый турбомотор Toyota мощностью 260 л.с. и отсечкой на 8 000 об/мин. С таким двигателем «Запорожец» смог разогнаться до 220 км/ч.Светодиодные фары головного света «Запорожцу» достались от Harley-Davidson. Двери открываются автоматически по команде с брелка. Чтобы облегчить посадку/высадку из автомобиля, руль сделали съемным. Удобно и защищает от угона. Радиатор и дополнительные вентиляторы установили в багажнике. Сюда же выходят амортизаторы передней подвески. В итоге, места для багажа не осталось вовсе. Узнать все подробности об уникальном автомобиле за 20 млн рублей и послушать звук мотора можно, посмотрев обзор от ютуб-канала ПриветТачка.
2019-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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