Посмотрите, насколько Bugatti Chiron невероятно быстрее, чем Veyron (видео)
Исход гонки стал ясен еще до того, как семиступенчатая коробка передач DCT зацепила второе передаточное число. На скорости 130 км/ч Chiron опережал Veyron уже на несколько корпусов. Когда примерно через 13 секунды после старта Veyron разогнался до 240 км/ч, Chiron уже скрылся за горизонтом. Перед тем как затормозить, Veyron умудрился набрать 310 км/ч, но с таким же успехом он мог ехать один. Эта наглядная демонстрация разницы между двумя гиперкарами впечатляет больше, чем официальные цифры. Согласно данным Bugatti, Veryon разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, до 200 км/ч за 7,3 секунды и до 300 км/ч за 16,7 секунды. Соответствующие цифры для Chiron – 2,4, 6,1 и 13,1 секунды.
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