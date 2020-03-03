3 марта 2020, 12:02
Посмотрите, насколько депрессивно выглядит павильон отмененного Женевского мотор-шоу
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Сегодня, 3 марта, в Женеве должен был открыться один изкрупнейших международных автосалонов. Но в последний момент власти Швейцарии ввели запрет на массовые мероприятия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Автомобильный фотограф Джордж Уильямс прошел по пустующим выставочным залам и заснял царящее там запустение.
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Сейчас в павильоне царит хаос: тысячи упаковок, коробок и контейнеров, штабеля стройматериалов, наполовину смонтированные стенды, накинутые драпировки, повсюду мусор и запустение. Большинство автопроизводителей перенесли презентации своих новинок в интернет. Но некоторые предпочли «живые» премьеры. Например, британская компания Morgan, специализирующаяся на мелкосерийной сборке спортивных автомобилей класса люкс, представит новый родстер у себя на родине – в городке Малверн, где родился основатель марки и сейчас находится ее штаб-квартира. Правда, ради этого шоу-кару пришлось на своих колесах проделать обратный путь из Швейцарии в Великобританию.
В отличие от Morgan, шведский производитель гиперкаров Koenigsegg отказался демонтировать свой стенд в выставочном павильоне женевского центра Palexpo. Компания планировала представить новую модель, известную под индексом KG12. Теперь онлайн-трансляцию премьеры будут вести прямо с закрытой выставки. По-видимому, от идеи поехать обратно из Женевы в Энгельхольм решили отказаться.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Что-то отзывов маловато :)
Так еще две недели до гонок. Женевский салон отменили вообще на кануне. И кто у них там решает, кого в страну пускать, а кого нет, разве комитет Гран-при или все же правительство. Понятно, деньги терять не хотят. Но у них там в Австралии то пожар, по потоп, теперь вот коронавирус.
Цитата:| Кому: roman-rnd Получилось прикрутить?
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