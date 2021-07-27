Посмотрите, насколько круто смотрится новый Toyota Land Cruiser на простых штампованных дисках
Фото: thedrive.com
Как ни странно, легендарный автомобиль выглядит на стальных дисках даже лучше, чем на штатных многоспицевых колесах. Простые диски подчеркивают его внедорожную природу и позволяют установить брутальные вездеходные покрышки. В инстаграм-аккаунте lc300.qa собрана целая коллекция новых Лэнд Крузеров на простых штампованных колесах.
В России продажи нового Toyota Land Cruiser 300 стартовали 22 июля. Автомобили в стандартных комплектациях получили 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, а спецверсия 70th Anniversary отличается оригинальными 20-дюймовыми колесами. Цены стартуют от 5,7 млн рублей, за «юбилейную» версию просят не менее 7,7 млн рублей.
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- 4 747 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 250 000 РToyota Land Cruiser 2014 в Москве
- 4 099 900 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 1 150 000 РToyota Land Cruiser 1998 в Москве
- 1 999 000 РToyota Land Cruiser 2008 в Москве
- 4 145 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 1 299 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 4 199 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 950 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 5 299 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
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