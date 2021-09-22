22 сентября 2021, 15:08
Посмотрите, насколько круто смотрится Toyota Land Cruiser 300 в новом обвесе: доплатить придется всего 1,5 млн рублей
Японское тюнинг-ателье Liberty Walk совместно со Sphere Light подготовили комплект обвеса и новых колес для внедорожника Toyota Land Cruiser 300. С ним автомобиль выглядит еще более внушительно и агрессивно.
Дарья Климова Фото: Liberty Walk
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Фото: Liberty Walk
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Колесные арки расширили специально, чтобы в них поместились громадные колеса. Диски обуты в покрышки, не толще тех, что используются для болидов Формулы-1. Поэтому будущему владельцу определенно стоит воздержаться от поездок по бездорожью. Все это великолепие стоит 19 580 долларов или 1,45 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. При желании можно заказать комплект попроще – без углепластикового капота, колес и дополнительных спойлеров.
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р)
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