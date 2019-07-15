15 июля 2019, 15:28
Посмотрите, насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes-AMG G63
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Японский внедорожник Suzuki Jimny нового поколения неоднократно называли уменьшенной копией немецкого «Гелендвагена». Тюнинг-ателье Fast Car Service из Дубая продемонстрировало, насколько похожим может стать малыш, «одетый» в соответствующий обвес.
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Специалисты арабской компании Fast Car Service задались целью построить на базе Suzuki Jimny точную копию AMG G63. Они разработали детально похожий обвес, включающий новый передний бампер и капот, радиаторную решетку типа Panamericana, расширенные колесные арки. Передние фары взяли от еще одной легендарной модели - Jeep Wrangler нынешнего поколения. Передние указатели поворота позаимствовали напрямую у оригинального G-Class. Сзади у Jimny появились новые фонари, бампер и кожух запасного колеса. Все в точности, как у «Гелендвагена». На модернизированную выпускную систему установили дополнительные фальшивые патрубки. И хотя у малыша Джимни нет V-образной «восьмерки», его небольшой четырехцилиндровый двигатель звучит неплохо благодаря новому выхлопу.
Весь тюнинг пакет оценили в 10,8 тыс. евро. В эту цену уже входят 18-дюймовые «колеса» и любой цвет по выбору заказчика. Вполне неплохое предложение за эксклюзивную уменьшенную копию Mercedes-AMG G63. Если говорить о размерах, то Jimny на 1 080 мм короче G-Class, на 286 мм уже и на 239 мм ниже.
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