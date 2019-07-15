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15 июля 2019, 15:28

Посмотрите, насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes-AMG G63

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Японский внедорожник Suzuki Jimny нового поколения неоднократно называли уменьшенной копией немецкого «Гелендвагена». Тюнинг-ателье Fast Car Service из Дубая продемонстрировало, насколько похожим может стать малыш, «одетый» в соответствующий обвес.
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
Посмотрите насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes AMG G63
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Suzuki Jimny и Mercedes G-Class – два легендарных внедорожника, чья история насчитывает не одно десятилетие. Каким-то чудом им удалось выжить в современном быстроменяющемся мире. При этом автомобили принадлежат к совершенно разным сегментам. Утилитарный Suzuki Jimny нового поколения стоит на 150 тысяч евро дешевле роскошного внедорожника Mercedes-AMG G63. 

Специалисты арабской компании Fast Car Service задались целью построить на базе Suzuki Jimny точную копию AMG G63. Они разработали детально похожий обвес, включающий новый передний бампер и капот, радиаторную решетку типа Panamericana, расширенные колесные арки. Передние фары взяли от еще одной легендарной модели - Jeep Wrangler нынешнего поколения. Передние указатели поворота позаимствовали напрямую у оригинального G-Class. Сзади у Jimny появились новые фонари, бампер и кожух запасного колеса. Все в точности, как у «Гелендвагена». На модернизированную выпускную систему установили дополнительные фальшивые патрубки. И хотя у малыша Джимни нет V-образной «восьмерки», его небольшой четырехцилиндровый двигатель звучит неплохо благодаря новому выхлопу.

Весь тюнинг пакет оценили в 10,8 тыс. евро. В эту цену уже входят 18-дюймовые «колеса» и любой цвет по выбору заказчика. Вполне неплохое предложение за эксклюзивную уменьшенную копию Mercedes-AMG G63. Если говорить о размерах, то Jimny на 1 080 мм короче G-Class, на 286 мм уже и на 239 мм ниже.

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Форум Suzuki Jimny
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Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
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Посмотрите, насколько Suzuki Jimny похож на Mercedes-AMG G63
{{material_126489}}Suzuki Jimny и Mercedes G-Class – два легендарных внедорожника, чья история насчитывает не одно десятилетие. Каким-то чудом им удалось выжить в современном быстроменяющемся мире. При этом автомобили принадлежат к совершенно разным сегментам. Утилитарный Suzuki Jimny нового поколения стоит на 150 тысяч евро дешевле роскошного внедорожника Mercedes-AMG G63. Специалисты арабской компании Fast Car Service задались целью построить на базе Suzuki Jimny точную копию AMG G63. Они разработали детально похожий обвес, включающий новый передний бампер и капот, радиаторную решетку типа Panamericana, расширенные колесные арки. Передние фары взяли от еще одной легендарной модели - Jeep Wrangler нынешнего поколения. Передние указатели поворота позаимствовали напрямую у оригинального G-Class. Сзади у Jimny появились новые фонари, бампер и кожух запасного колеса. Все в точности, как у «Гелендвагена». На модернизированную выпускную систему установили дополнительные фальшивые патрубки. И хотя у малыша Джимни нет V-образной «восьмерки», его небольшой четырехцилиндровый двигатель звучит неплохо благодаря новому выхлопу.Весь тюнинг пакет оценили в 10,8 тыс. евро. В эту цену уже входят 18-дюймовые «колеса» и любой цвет по выбору заказчика. Вполне неплохое предложение за эксклюзивную уменьшенную копию Mercedes-AMG G63. Если говорить о размерах, то Jimny на 1 080 мм короче G-Class, на 286 мм уже и на 239 мм ниже.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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