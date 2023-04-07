Посол КНР в России рассказал об экспорте автомобилей

Ранее мы писали Россияне начали менять свои европейские автомобили на китайские: почему В последние полгода в России наметился любопытный тренд. Люди сдают в трейд-ин свои относительно свежие, 2 ... Читать далее

Как рассказал в интервью «Известиям» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, в 2022 году Китай экспортировал в Россию 162 тысячи автомобилей. Это на треть больше (+33%), чем годом ранее. Доля китайских моделей на российском авторынке стремительно увеличилась с 7% до 19%. На сегодняшний день 11 из 14 иностранных автомобильных брендов, представленных в России, — китайские.

Господин Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что «торгово-экономическое сотрудничество Китая и России неуклонно движется вперед, демонстрируя большую прочность и огромный потенциал». Особенно высокие темпы наблюдаются в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника. Посол выразил уверенность, что «все больше товаров с маркировкой «Сделано в Китае» будет попадать на российский рынок».

По оценкам экспертов к концу 2023 года доля китайских автомобилей может достигнуть 40 - 50% от общего объема продаж новых машин на российском рынке. И это без учета локализованных китайских моделей, которые будут собирать в России под нашими брендами.

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