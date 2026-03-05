Продажи Chery в России рухнули на 86%: китайские машины исчезают из салонов — названа причина

5 марта 2026, 20:30
Поставки Chery в Россию остановились: дилеры объяснили, что происходит с рынком
В феврале продажи Chery в России обвалились на 86% - дилеры говорят, что импорт почти полностью прекратился. Мало кто знает, что теперь китайские модели выпускают под новым брендом. Какие перемены ждут покупателей и что будет с ценами - объясняем, почему это важно именно сейчас.
Резкое падение продаж автомобилей Chery в России стало настоящим шоком для многих автолюбителей. В феврале 2026 года дилеры реализовали всего 1,2 тысячи машин этой марки - это на 86% меньше, чем годом ранее. Такая динамика не просто цифры: она напрямую влияет на выбор и доступность новых автомобилей для россиян, а также на ценовую ситуацию на рынке.
Как сообщает «Российская газета», основная причина столь стремительного спада – почти полная остановка импорта Chery из Китая. За первые два месяца 2026 года в страну поступило всего 41 автомобиль этой марки. Сокращение поставок началось еще в конце прошлого года, и сейчас дилеры распродают остатки со складов. Официальные представители Chery подтверждают: новых машин из Китая больше не будет, на рынке остались только те, что уже ввезли ранее.
Максим Пронин, директор «Авилон Тенет», отмечает, что поставки Chery полностью ограничены, а в продаже — только складские остатки. Николай Иванов из компании «Рольф» добавил: Сейчас на российском рынке появились автомобили под брендом Tenet, которые собирают в Калуге. По словам, эти машины используют китайскую платформу, но производятся уже в России, поэтому завозить оригинальные Chery больше не требуется.
Эксперты называют происходящее «полным изменением» — вместо привычных китайских моделей теперь на витринах дилеров стоят автомобили с российской пропиской, но с теми же техническими решениями. Максим Пронин считает: локализация производства позволяет не зависеть от импорта, а значит, и от внешнего ограничения. Сергей Целиков из «Автостата» уверен, что это не просто временная мера, а новая реальность для российского авторынка.
Интересно, что подобная ситуация уже обсуждалась экспертами: в одном из недавних материалов подробно разбирались причины резкого увеличения импорта Chery и альтернатив для покупателей . Тогда аналитики отметили, что часть моделей теперь выпускают под другими брендами, и это напрямую влияет на выбор и цены.
Для покупателей такие перемены означают, что привычные модели Chery исчезают из салонов, а на их место приходят аналоги под новым именем. Это можно сказаться на стоимости, комплектациях и даже на гарантийных условиях. Многие дилеры уже сейчас отмечают, что спрос на новые Тенет стабильно высок, но ассортимент пока ограничен.
В целом, ситуация с Chery – запоминающийся пример того, как быстро может измениться рынок из-за внешних и внутренних факторов. Для тех, кто планирует покупку нового автомобиля, важно учитывать эти перемены и внимательно следить за предложениями дилеров. Как показывает практика, локализация производства становится главной тенденцией, привычные бренды могут исчезнуть буквально за несколько месяцев.
