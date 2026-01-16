Рынок удивил: как корейские авто снова завоевывают Россию — что дальше?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

16 января 2026, 14:03

Поставки корейских автомобилей в Россию в 2025 году достигли исторического максимума

Импорт машин из Южной Кореи в Россию в 2025 году резко вырос. Сумма поставок оказалась рекордной за последние годы. Эксперты отмечают неожиданный скачок. Что стоит за этими цифрами? Подробности - в нашем материале.

В 2025 году российский рынок автомобилей испытал настоящий всплеск: импорт легковых машин из Южной Кореи вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма поставок достигла 1,042 миллиарда долларов - это максимальный показатель за последние четыре года. Такие данные приводит южнокорейская таможня, на которую ссылается «Российская Газета».

Если сравнивать с 2024 годом, когда объем импорта составлял 588 миллионов долларов, прирост оказался впечатляющим - 77,2%. Для российского авторынка, который в последние годы сталкивался с серьезными ограничениями и изменениями логистики, такой скачок выглядит неожиданно. Особенно на фоне снижения альтернативных каналов ввоза новых автомобилей, о чем ранее уже сообщалось.

Интересно, что рекорд 2025 года стал первым с 2021-го, когда объемы поставок из Южной Кореи достигали 2,55 миллиарда долларов. После этого последовал спад: в 2022 году - 894 миллиона, в 2023-м - 651 миллион. И вот теперь - новый виток роста, который явно выбивается из общей тенденции последних лет.

Декабрь 2025 года также отметился заметным увеличением: за месяц в Россию было ввезено корейских автомобилей на 25,4 миллиона долларов. Это на 4,1 миллиона больше, чем в декабре 2024-го. Однако наибольший объем импорта пришелся на осенние месяцы: в сентябре - 149 миллионов долларов, в октябре - 142 миллиона, в ноябре - 107 миллионов. Такая динамика говорит о том, что спрос на корейские автомобили в России не просто стабилен, а продолжает расти.

Причины столь резкого увеличения поставок можно искать в нескольких направлениях. Во-первых, российские покупатели все чаще выбирают корейские бренды из-за их надежности и относительно доступной цены. Во-вторых, на фоне ухода ряда западных производителей, корейские компании смогли занять освободившиеся ниши. Кроме того, не стоит забывать о гибкости корейских автоконцернов, которые быстро адаптируются к новым условиям и находят способы доставки машин даже в условиях ограничений.

Впрочем, столь бурный рост импорта не означает, что ситуация на рынке полностью стабилизировалась. Эксперты отмечают, что логистические цепочки по-прежнему остаются уязвимыми, а спрос может меняться в зависимости от экономической ситуации и курса валют. Тем не менее, 2025 год уже вошел в историю как время, когда корейские автомобили вновь стали одним из главных драйверов российского авторынка.

Как будет развиваться ситуация дальше - вопрос открытый. Но очевидно, что корейские производители не собираются сдавать позиции и готовы удивлять российский рынок новыми предложениями. А покупатели, судя по всему, готовы голосовать рублем за качество и надежность.

