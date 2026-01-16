Рынок удивил: как корейские авто снова завоевывают Россию — что дальше?

16 января 2026, 14:03
Поставки корейских автомобилей в Россию в 2025 году достигли исторического максимума
Поставки корейских автомобилей в Россию в 2025 году достигли исторического максимума
Импорт машин из Южной Кореи в Россию в 2025 году резко вырос. Сумма поставок оказалась рекордной за последние годы. Эксперты отмечают неожиданный скачок. Что стоит за этими цифрами? Подробности - в нашем материале.
В 2025 году российский рынок автомобилей испытал настоящий всплеск: импорт легковых машин из Южной Кореи вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма поставок достигла 1,042 миллиарда долларов - это максимальный показатель за последние четыре года. Такие данные приводит южнокорейская таможня, на которую ссылается «Российская Газета».
Если сравнивать с 2024 годом, когда объем импорта составлял 588 миллионов долларов, прирост оказался впечатляющим - 77,2%. Для российского авторынка, который в последние годы сталкивался с серьезными ограничениями и изменениями логистики, такой скачок выглядит неожиданно. Особенно на фоне снижения альтернативных каналов ввоза новых автомобилей, о чем ранее уже сообщалось.
Интересно, что рекорд 2025 года стал первым с 2021-го, когда объемы поставок из Южной Кореи достигали 2,55 миллиарда долларов. После этого последовал спад: в 2022 году - 894 миллиона, в 2023-м - 651 миллион. И вот теперь - новый виток роста, который явно выбивается из общей тенденции последних лет.
Декабрь 2025 года также отметился заметным увеличением: за месяц в Россию было ввезено корейских автомобилей на 25,4 миллиона долларов. Это на 4,1 миллиона больше, чем в декабре 2024-го. Однако наибольший объем импорта пришелся на осенние месяцы: в сентябре - 149 миллионов долларов, в октябре - 142 миллиона, в ноябре - 107 миллионов. Такая динамика говорит о том, что спрос на корейские автомобили в России не просто стабилен, а продолжает расти.
Причины столь резкого увеличения поставок можно искать в нескольких направлениях. Во-первых, российские покупатели все чаще выбирают корейские бренды из-за их надежности и относительно доступной цены. Во-вторых, на фоне ухода ряда западных производителей, корейские компании смогли занять освободившиеся ниши. Кроме того, не стоит забывать о гибкости корейских автоконцернов, которые быстро адаптируются к новым условиям и находят способы доставки машин даже в условиях ограничений.
Впрочем, столь бурный рост импорта не означает, что ситуация на рынке полностью стабилизировалась. Эксперты отмечают, что логистические цепочки по-прежнему остаются уязвимыми, а спрос может меняться в зависимости от экономической ситуации и курса валют. Тем не менее, 2025 год уже вошел в историю как время, когда корейские автомобили вновь стали одним из главных драйверов российского авторынка.
Как будет развиваться ситуация дальше - вопрос открытый. Но очевидно, что корейские производители не собираются сдавать позиции и готовы удивлять российский рынок новыми предложениями. А покупатели, судя по всему, готовы голосовать рублем за качество и надежность.
Похожие материалы
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее
Похожие материалы
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее