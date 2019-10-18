18 октября 2019, 01:36
Поставки в Россию Mitsubishi Pajero скоро прекратятся
- 548
- 0
В 2019 году в России истекает действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожники Mitsubishi Pajero. Продлевать его японский автопроизводитель не планирует. Поставки новых автомобилей прекратятся уже в ближайшее время.
Ранее мы писали
Компания Mitsubishi объявила о прекращении продаж внедорожника Pajero на домашнем рынке в Японии. В дань уважения ...Читать далее
В апреле 2018 года с конвейера сошли последние трехдверные версии Mitsubishi Pajero. Нынешней весной компания объявила о прекращении продаж внедорожника на «домашнем» рынке в Японии. Отдавая день уважения модели, Mitsubishi подготовила «прощальную» серию из 700 автомобилей в более богатой комплектации (второе фото). В список стандартного оснащения Pajero Final Edition для Японии вошли рейлинги, люк с электроприводом, кожаный салон, климат-контроль и накладки на дверные пороги с подсветкой. Цветовая палитра состояла из трех оттенков: жемчужно-белого, серебристого и черного. Можно было заказать кроссовер в двухцветном исполнении: светлый низ / темный верх. Каждому покупателю подарили коллекционные часы Citizen с логотипом Mitsubishi.
По словам глобального операционного директора Mitsubishi Motors Ашвани Гупта (которого на днях переманили в Nissan) место Pajero в модельной линейке марки может занять новый большой семиместный кроссовер. Пока же в салонах российских дилеров еще есть Mitsubishi Pajero последнего поколения. Цены начинаются от 2 969 000 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: ввинчиваемся в поворот
11.03.2019, 00:03
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: ввинчиваемся в поворот
11.03.2019, 00:03
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вообще Мисубиси Паджеро - нормальный автомобиль, но как по мне у него слишком большой расход топлива по городу, да и на трассе тоже. Почему такой большой расход толком никто ответить не может, специалисты обычно говорят, что это минусы конструкции автомобиля. Но в целом, если для города, то автомобиль ...
Дефендер да а на остальных в грязь заезжать страшно
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве