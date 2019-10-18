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18 октября 2019, 01:36

Поставки в Россию Mitsubishi Pajero скоро прекратятся

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В 2019 году в России истекает действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожники Mitsubishi Pajero. Продлевать его японский автопроизводитель не планирует. Поставки новых автомобилей прекратятся уже в ближайшее время.
Поставки в Россию Mitsubishi Pajero скоро прекратятся

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Компания Mitsubishi объявила о прекращении продаж внедорожника Pajero на домашнем рынке в Японии. В дань уважения ...
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Как сообщили журналистам Авто Mail.ru в российском офисе Mitsubishi, поставки Pajero в Россию закончатся в этом году вместе с истечением действующего ОТТС и новые уже не планируются. Однако просто так расстаться с легендарной моделью в компании не могут и в ближайшее время обещают рассказать о своих планах подробнее.

В апреле 2018 года с конвейера сошли последние трехдверные версии Mitsubishi Pajero. Нынешней весной компания объявила о прекращении продаж внедорожника на «домашнем» рынке в Японии. Отдавая день уважения модели, Mitsubishi подготовила «прощальную» серию из 700 автомобилей в более богатой комплектации (второе фото). В список стандартного оснащения Pajero Final Edition для Японии вошли рейлинги, люк с электроприводом, кожаный салон, климат-контроль и накладки на дверные пороги с подсветкой. Цветовая палитра состояла из трех оттенков: жемчужно-белого, серебристого и черного. Можно было заказать кроссовер в двухцветном исполнении: светлый низ / темный верх. Каждому покупателю подарили коллекционные часы Citizen с логотипом Mitsubishi.

По словам глобального операционного директора Mitsubishi Motors Ашвани Гупта (которого на днях переманили в Nissan) место Pajero в модельной линейке марки может занять новый большой семиместный кроссовер. Пока же в салонах российских дилеров еще есть Mitsubishi Pajero последнего поколения. Цены начинаются от 2 969 000 рублей.

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Форум Mitsubishi Pajero IV
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Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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Поставки в Россию Mitsubishi Pajero скоро прекратятся
{{material_126373}}Как сообщили журналистам Авто Mail.ru в российском офисе Mitsubishi, поставки Pajero в Россию закончатся в этом году вместе с истечением действующего ОТТС и новые уже не планируются. Однако просто так расстаться с легендарной моделью в компании не могут и в ближайшее время обещают рассказать о своих планах подробнее.В апреле 2018 года с конвейера сошли последние трехдверные версии Mitsubishi Pajero. Нынешней весной компания объявила о прекращении продаж внедорожника на «домашнем» рынке в Японии. Отдавая день уважения модели, Mitsubishi подготовила «прощальную» серию из 700 автомобилей в более богатой комплектации (второе фото). В список стандартного оснащения Pajero Final Edition для Японии вошли рейлинги, люк с электроприводом, кожаный салон, климат-контроль и накладки на дверные пороги с подсветкой. Цветовая палитра состояла из трех оттенков: жемчужно-белого, серебристого и черного. Можно было заказать кроссовер в двухцветном исполнении: светлый низ / темный верх. Каждому покупателю подарили коллекционные часы Citizen с логотипом Mitsubishi.По словам глобального операционного директора Mitsubishi Motors Ашвани Гупта (которого на днях переманили в Nissan) место Pajero в модельной линейке марки может занять новый большой семиместный кроссовер. Пока же в салонах российских дилеров еще есть Mitsubishi Pajero последнего поколения. Цены начинаются от 2 969 000 рублей.
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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