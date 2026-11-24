24 ноября 2026, 16:37
Как детали для машин Toyota неожиданно обнаружили в военных дронах США?
Как детали для машин Toyota неожиданно обнаружили в военных дронах США?
Электромоторы Aster применяются в беспилотниках Anduril, а оборонные заказы уже дали около 10% выручки компании за год. Для японских поставщиков это способ диверсифицировать бизнес на фоне снижения выпуска автомобилей.
Электромоторы японской компании Aster используются в беспилотниках американской оборонной технологической компании Anduril. Aster производит электромоторы и компоненты в городе Йокоте и много лет поставляла комплектующие для автомобилей Toyota. В 2025 году компания начала работать с Anduril, а примерно через год оборонное направление обеспечило около 10% ее выручки, пишет Reuters.
Глава Aster Такенобу Хонго говорил, что дроны являются более привлекательным направлением бизнеса, тогда как автомобильные моторы компании пока недостаточно прибыльны. Доля в 10% относится к выручке, а не к прибыли. Aster поставляет силовые компоненты для беспилотников Anduril, но не производит готовые летательные аппараты.
Хонго сообщил сотрудникам о намерении Anduril использовать моторы Aster на встрече в ноябре 2025 года. В компании работает около 100 человек. На финансовом брифинге Toyota высокопоставленный представитель компании Хироюки Уэда заявил, что ее базовая позиция состоит в том, чтобы не заниматься деятельностью, связанной с обороной. Сотрудничество Aster с Anduril идет отдельно и не означает, что Toyota производит беспилотники.
На оборонный рынок японских поставщиков подталкивает и государственная политика. Правительство премьер-министра Санаэ Такаити стремится задействовать производственные цепочки автопрома для укрепления оборонного потенциала. Агентство по закупкам, технологиям и логистике Японии оценивает возможности автопоставщиков и связывает их с оборонными подрядчиками. Для разработки прототипов агентство предлагает финансирование. Другой пример развития выпуска автокомпонентов, калужская линия плат для Tenet и Jetour, упоминался в материале о новой линии.
Есть и рыночный фактор. По данным Ассоциации автопроизводителей Японии, в 2025 году местные заводы выпустили почти на 900 тыс. автомобилей меньше, чем десятью годами ранее. Сокращение выпуска происходит на фоне давления китайской конкуренции и усиливает значение заказов за пределами традиционного автомобильного бизнеса.
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