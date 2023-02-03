Посторонний звук под капотом: 7 возможных проблем

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Эксперты портала Speedme.ru перечислили основные причины появления под капотом посторонних шумов. Визжащий звук, доносящийся из-под капота, обычно вызван износом ремня генератора или шкива. Ремень ослабевает и издает при работе неприятный звук.

Другая возможная причина может быть связана с неисправностью самого генератора, водяного насоса или мотора вентилятора. Эти агрегаты обеспечивают нормальную работу двигателя. Низкий уровень масла или охлаждающей жидкости в системе также могут вызвать посторонние шумы. При масляном голодании трение между движущимися частями возрастает и появляется скрежет. Проверять уровень жидкостей надо хотя бы раз в неделю. В любом случае, лучше не игнорировать доносящиеся из-под капота посторонние шумы и обратиться в сервис на диагностику.

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