Построенный по заказу султана Брунея «непрозрачно-черный» Ferrari Enzo продадут с аукциона

Двухместный суперкар, построенный в честь основателя компании Энцо Феррари, был представлен в 2002 году, и он не мог не затмить своих соперников, благодаря ряду технических преимуществ. Кузов был выполнен из карбонового волокна, а весь автомобиль пронизан раструбами воздухозаборников. Такая конструкция позволила добиться распределения воздуха для увеличения прижимной силы и эффективного охлаждения двигателя без существенных аэродинамических потерь.

Двери типа «крылья бабочки» поднимаются вверх под углом в 45 град. Кокпит кончается длинным и узким задним стеклом, через которое виден двигатель автомобиля - V-образный 12-цилиндровый «атмосферник» объёмом 5997 куб. см, установленный продольно перед задней осью. Мощность мотора - 660 л. с. при 7800 об/мин, пиковый момент - 657,57 Нм при 5500 об/мин. Красная зона тахометра начинается c 8200 об/мин. За 2 года производства было изготовлено всего 400 экземпляров Ferrari Enzo.

Ferrari Enzo От 6 л, 660/7800 л.с

Специфичность этого экземпляра - в его окрасе: в начале 2000-х оттенков, доступных Ferrari, было немного – это если мы говорим, скажем так, об обычных моделях марки. Для того, чтобы выбрать по-настоящему уникальный цвет, нужно было быть очень влиятельными клиентами, например, членом королевской семьи Брунея. Так родился цвет «Matt Black», как о нем пишут, «непрозрачный черный».

История данного конкретного Enzo начинается 8 июня 2004 года - это дата начала строительства «брунейского» суперкара; покинул же автомобиль мастерские Маранелло 15 октября того же года, с рядом специфических аксессуаров, например, с более крупными сиденьями, выполненными в том же фирменном черном варианте.

По всей видимости, автомобиль провел большую часть своей жизни в лондонской резиденции королевской семьи, прежде чем был доставлен в Азию вместе с другими Ferrari из коллекции.

Сколько запрашивается за «непрозрачно-черный» Ferrari Enzo, информации нет. Возможно, цифры будут озвучены, когда автомобиль продадут. Для того, чтобы понять о какой сумме примерно может идти речь, напомним, что в свое время за "обычные" Enzo автопроизводитель просил 670 000 долларов.

Упомянутые модели: Ferrari Enzo

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