Построенный по заказу султана Брунея «непрозрачно-черный» Ferrari Enzo продадут с аукциона
Двухместный суперкар, построенный в честь основателя компании Энцо Феррари, был представлен в 2002 году, и он не мог не затмить своих соперников, благодаря ряду технических преимуществ. Кузов был выполнен из карбонового волокна, а весь автомобиль пронизан раструбами воздухозаборников. Такая конструкция позволила добиться распределения воздуха для увеличения прижимной силы и эффективного охлаждения двигателя без существенных аэродинамических потерь.
Двери типа «крылья бабочки» поднимаются вверх под углом в 45 град. Кокпит кончается длинным и узким задним стеклом, через которое виден двигатель автомобиля - V-образный 12-цилиндровый «атмосферник» объёмом 5997 куб. см, установленный продольно перед задней осью. Мощность мотора - 660 л. с. при 7800 об/мин, пиковый момент - 657,57 Нм при 5500 об/мин. Красная зона тахометра начинается c 8200 об/мин. За 2 года производства было изготовлено всего 400 экземпляров Ferrari Enzo.
История данного конкретного Enzo начинается 8 июня 2004 года - это дата начала строительства «брунейского» суперкара; покинул же автомобиль мастерские Маранелло 15 октября того же года, с рядом специфических аксессуаров, например, с более крупными сиденьями, выполненными в том же фирменном черном варианте.
По всей видимости, автомобиль провел большую часть своей жизни в лондонской резиденции королевской семьи, прежде чем был доставлен в Азию вместе с другими Ferrari из коллекции.
Сколько запрашивается за «непрозрачно-черный» Ferrari Enzo, информации нет. Возможно, цифры будут озвучены, когда автомобиль продадут. Для того, чтобы понять о какой сумме примерно может идти речь, напомним, что в свое время за "обычные" Enzo автопроизводитель просил 670 000 долларов.
-
18.01.2022, 21:10
Один из 400 выпущенных Ferrari Enzo потерпел крушение в Нидерландах (говорят, его восстановят)
Два десятилетия назад Ferrari явила миру свой очередной шедевр – 6-литровый (V12) суперкар среднемоторной компоновки Enzo. Он стал одним из самых желанных современных дорожных автомобилей компании. Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
02.12.2022, 08:37
Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
В Калифорнии распродают уникальную коллекцию классических спорткаров Datsun Z, на составление которой ушло более 20 лет, начиная с 240Z, построенного в первые месяцы 1970 года, и заканчивая 280Z 2+2 1976 года с пробегом всего 4 тысячи километров.Читать далее
-
01.12.2022, 21:43
Alpine A110 R доступен для заказа по цене 105 000 евро. Но будет и версия для коллекционеров
С сегодняшнего дня появилась возможность заказать радикальную версию симпатичного французского спорткара. Alpine A110 R минимум стоит 105 000 евро, а в версии Fernando Alonso 148 000 евро.Читать далее
-
30.11.2022, 12:59
Взгляните на первый в мире суперкар для бездорожья: 610 сил и максималка 260 км/ч
Компания Lamborghini представила экстремальную версию Sterrato суперкара Huracan, которая доказывает, что двухместные спорткары со средним расположением двигателя могут доставлять удовольствие не только на гладком шоссе, но и на бездорожье.Читать далее
-
18.01.2022, 21:10
Один из 400 выпущенных Ferrari Enzo потерпел крушение в Нидерландах (говорят, его восстановят)
Два десятилетия назад Ferrari явила миру свой очередной шедевр – 6-литровый (V12) суперкар среднемоторной компоновки Enzo. Он стал одним из самых желанных современных дорожных автомобилей компании. Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
02.12.2022, 08:37
Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
В Калифорнии распродают уникальную коллекцию классических спорткаров Datsun Z, на составление которой ушло более 20 лет, начиная с 240Z, построенного в первые месяцы 1970 года, и заканчивая 280Z 2+2 1976 года с пробегом всего 4 тысячи километров.Читать далее
-
01.12.2022, 21:43
Alpine A110 R доступен для заказа по цене 105 000 евро. Но будет и версия для коллекционеров
С сегодняшнего дня появилась возможность заказать радикальную версию симпатичного французского спорткара. Alpine A110 R минимум стоит 105 000 евро, а в версии Fernando Alonso 148 000 евро.Читать далее
-
30.11.2022, 12:59
Взгляните на первый в мире суперкар для бездорожья: 610 сил и максималка 260 км/ч
Компания Lamborghini представила экстремальную версию Sterrato суперкара Huracan, которая доказывает, что двухместные спорткары со средним расположением двигателя могут доставлять удовольствие не только на гладком шоссе, но и на бездорожье.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий