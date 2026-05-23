Автор: Мария Степанова

23 мая 2026, 20:32

Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке

Владелец продал Porsche Taycan Turbo GT с пробегом 9 000 миль - рынок шокировал ценой

Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.

История с Porsche Taycan Turbo GT наглядно показывает, что действительно может быть реальностью для владельцев дорогих электромобилей. В сентябре 2025 года автомобиль был куплен за значительные $252 485, но уже через восемь месяцев его стоимость на вторичном рынке рухнула до $168 000. Потеря $84 485 за такой короткий срок — не просто цифра, а тревожный сигнал для всех, кто подумывает о покупке новых электрокаров премиум-класса.

Модель Taycan Turbo GT – это не просто электромобиль, а настоящий флагман мощностью 1 019 л.с., разгоняющийся до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. В комплектации - панорамная крыша, аудиосистема Burmester, подогрев сидений и стильные 21-дюймовые диски RS Spyder Design. Владелец выбрал цвет Pale Blue Metallic и черный салон с серебристыми акцентами, что подчеркивает спортивный характер машины.

Несмотря на впечатляющие характеристики - запас хода до 444 км, максимальную скорость 290 км/ч и полный набор современных опций - Taycan Turbo GT не смог удержать свою цену. После 9 000 миль пробега и восьми месяцев эксплуатации автомобиль был выставлен на аукционе Cars and Bids, где максимальная ставка составила $162 000. Владелец не объяснил такую ​​сумму, но после проведения торгов продал машину за $168 000, что все равно оказалось на $84 485 ниже начальной цены.

Покупатель практически получил новый автомобиль с двумя ключами, комплектом документации, радаром-детектором Uniden R9W и камерами спереди и сзади. Для нового владельца это выгодная сделка, но для продавцов — болезненный урок о том, как быстро могут дешеветь даже самые технологичные и престижные электрокары.

Ситуация с Taycan Turbo GT имеет более широкое влияние: электромобили, несмотря на хайп и технологичность, пока не могут похвастаться стабильной остаточной стоимостью. Это подтверждается и на массовом рынке: в материале о росте доступных комплектаций Chevrolet Trax видно, что покупатели всё чаще выбирают более бюджетные варианты, опасаясь резких потерь в стоимости новых машин. Подробнее об этом можно узнать, анализируя рынок доступных автомобилей . Для российских автолюбителей эта история может стать поводом задуматься об эффективности вложений в дорогие электромобили, особенно с учетом гибкости валютного курса и ограниченного выбора на рынке.

Упомянутые модели: Porsche Taycan (от 6 980 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
