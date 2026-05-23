Владелец продал Porsche Taycan Turbo GT с пробегом 9 000 миль - рынок шокировал ценой

23 мая 2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.
История с Porsche Taycan Turbo GT наглядно показывает, что действительно может быть реальностью для владельцев дорогих электромобилей. В сентябре 2025 года автомобиль был куплен за значительные $252 485, но уже через восемь месяцев его стоимость на вторичном рынке рухнула до $168 000. Потеря $84 485 за такой короткий срок — не просто цифра, а тревожный сигнал для всех, кто подумывает о покупке новых электрокаров премиум-класса.
Модель Taycan Turbo GT – это не просто электромобиль, а настоящий флагман мощностью 1 019 л.с., разгоняющийся до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. В комплектации - панорамная крыша, аудиосистема Burmester, подогрев сидений и стильные 21-дюймовые диски RS Spyder Design. Владелец выбрал цвет Pale Blue Metallic и черный салон с серебристыми акцентами, что подчеркивает спортивный характер машины.
Несмотря на впечатляющие характеристики - запас хода до 444 км, максимальную скорость 290 км/ч и полный набор современных опций - Taycan Turbo GT не смог удержать свою цену. После 9 000 миль пробега и восьми месяцев эксплуатации автомобиль был выставлен на аукционе Cars and Bids, где максимальная ставка составила $162 000. Владелец не объяснил такую сумму, но после проведения торгов продал машину за $168 000, что все равно оказалось на $84 485 ниже начальной цены.
Покупатель практически получил новый автомобиль с двумя ключами, комплектом документации, радаром-детектором Uniden R9W и камерами спереди и сзади. Для нового владельца это выгодная сделка, но для продавцов — болезненный урок о том, как быстро могут дешеветь даже самые технологичные и престижные электрокары.
Ситуация с Taycan Turbo GT имеет более широкое влияние: электромобили, несмотря на хайп и технологичность, пока не могут похвастаться стабильной остаточной стоимостью. Это подтверждается и на массовом рынке: в материале о росте доступных комплектаций Chevrolet Trax видно, что покупатели всё чаще выбирают более бюджетные варианты, опасаясь резких потерь в стоимости новых машин. Подробнее об этом можно узнать, анализируя рынок доступных автомобилей . Для российских автолюбителей эта история может стать поводом задуматься об эффективности вложений в дорогие электромобили, особенно с учетом гибкости валютного курса и ограниченного выбора на рынке.
Похожие материалы Порше
21.05.2026, 08:40
Потеря $56 000 за два года: Porsche Taycan Cross Turismo с пробегом почти 30 000 миль ушел с аукциона
Владелец Porsche Taycan 4 Cross Turismo 2022 года продал свой электромобиль почти на $56 000 дешевле, чем купил, несмотря на отличное состояние и богатую комплектацию. Разбираемся, почему такие машины теряют в цене и что влияет на стоимость на вторичном рынке.Читать далее
04.05.2026, 20:42
Что скрывают названия автомобилей: неожиданные смыслы популярных моделей
Многие автомобили носят имена, за которыми стоят целые истории - от древних племен до природных явлений. Почему производители выбирают такие названия и как они влияют на восприятие машины? Разбираемся в деталях, которые меняют взгляд на привычные модели.Читать далее
27.04.2026, 19:28
Премиальные электрокары теряют в цене рекордно быстро: почему это тревожит рынок
Резкое падение стоимости новых электромобилей премиум-класса стало неожиданным ударом для автопроизводителей. Исследования показывают, что даже топовые модели теряют до половины цены за год. Почему это происходит именно сейчас и как реагируют бренды - в нашем материале.Читать далее
24.04.2026, 19:42
Топ-10 универсалов с самой высокой мощностью на российском рынке: от 300 до 761 л.с.
Эксперты составили свежий рейтинг универсалов, которые удивляют не только вместимостью, но и мощностью. В подборке - модели с разгонной динамикой спорткаров и силовыми установками до 761 л.с. Почему такие машины становятся все популярнее и что они предлагают сегодня - в нашем материале.Читать далее
11.03.2026, 07:56
Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям
Porsche неожиданно объявил о завершении производства Panamera и Taycan. Решение связано с падением спроса на электрокары и желанием снизить издержки. Какие перемены ждут поклонников бренда и что появится вместо привычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
13.02.2026, 05:41
Porsche Taycan GT4 RS 2027: новые аэродинамические решения и испытания в Швеции
Porsche готовит к выпуску Taycan GT4 RS - самую радикальную версию электрокара с уникальными аэродинамическими элементами. Прототип уже проходит испытания в суровых условиях Швеции, что говорит о скором дебюте новинки.Читать далее
22.12.2025, 17:12
Дилер из Невады отказался продавать новый Porsche Taycan Turbo GT Weissach с огромной скидкой
Эксклюзивный Porsche Taycan Turbo GT Weissach 2025 года с уникальным цветом кузова Shade Green Metallic так и не нашел нового владельца. На аукционе автомобиль не был продан, несмотря на высокую ставку. Дилер отказался снижать цену на 83 тысячи долларов от рекомендованной. Почему машина осталась без хозяина - подробности в материале.Читать далее
15.10.2025, 15:52
Сколько реально стоит подержанный Porsche Taycan на вторичном рынке
Многие считают, что Porsche Taycan недоступен из-за высокой цены. Но на вторичном рынке ситуация совсем иная. Узнайте, как меняется стоимость электрокара после нескольких лет эксплуатации. Итоговая сумма может удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
09.10.2025, 12:57
Владельцы электрокаров в России назвали самую частую причину обращений по каско
Страховщики раскрыли статистику по новым машинам. Названа самая частая проблема электрокаров. Владельцы обращаются с ней постоянно. Ремонт может стоить очень дорого. Узнайте главные риски владения таким авто.Читать далее
19.09.2025, 15:07
Самый экстремальный Porsche Taycan GT4 RS замечен на зарядке у Нюрбургринга
Редкая версия Taycan появилась в необычной ситуации. Автомобиль заметили вне трассы. Подробности о загадочном электрокаре пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
