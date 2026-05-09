Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 17:10

Потеря ПТС: как получить дубликат и что важно знать владельцам авто

Потеря ПТС: как восстановить и не попасть впросак при продаже — инструкция и нюансы оформления дубликата

Паспорт транспортного средства - ключевой документ для любого автомобиля. Его утрата может привести к серьезным последствиям, включая сложности с регистрацией и риски мошенничества. В материале - подробный разбор процедуры восстановления ПТС, актуальные требования и советы эксперта.

Восстановление паспорта транспортного средства (ПТС) — ситуация, с которой ежегодно сталкиваются тысячи российских автовладельцев. Этот документ содержит уникальные данные о машине, без которых невозможно провести ни одну юридическую операцию с автомобилем, и процесс его восстановления требует внимания к деталям и строгого соблюдения правил.

В ПТС фиксируются все ключевые характеристики автомобиля: цвет, VIN, номера кузова и двигателя, мощность, год выпуска, а также сведения о последних шести владельцах. Без него нельзя оформить куплю-продажу, поставить машину на учёт или выехать за границу, однако возить документ с собой необязательно — достаточно иметь свидетельство о регистрации (СТС) и права. Лучше хранить ПТС дома, чтобы избежать риска потери или кражи.

При утрате или повреждении ПТС владельцу выдают дубликат с новым номером и пометкой «Дубликат», а старый документ аннулируется. Если оригинал найдётся позже, использовать его уже нельзя. Оформление дубликата иногда затягивается до месяца, особенно если у инспектора возникли вопросы по автомобилю, а в случае попадания оригинала к мошенникам последствия могут быть крайне неприятными.

Штраф за утерю ПТС законом не предусмотрен, но госпошлина за выдачу дубликата составляет 1200 рублей. Поскольку номер ПТС переходит в СТС, потребуется и замена этого документа: обычный стоит 1500 рублей, а современный с чипом — 4500 рублей. Для подачи заявления нужны паспорт владельца, СТС, документы о праве собственности (договор купли-продажи, дарственная, наследство) или нотариально заверенная доверенность.

Обратиться за дубликатом можно в любое отделение ГАИ по месту жительства, а не только по прописке. Альтернатива — подать заявление через портал «Госуслуги», что позволяет сэкономить время и выбрать удобную дату посещения.

При личном обращении в МРЭО процедура включает сбор документов, подачу заявления и пояснительной записки о причинах утери, оплату госпошлины и осмотр автомобиля. Через «Госуслуги» процесс проще: нужно выбрать услугу «Регистрация транспортных средств», указать причину обращения, заполнить анкету, оплатить пошлину и выбрать отделение для получения дубликата.

При отсутствии очередей и вопросов дубликат могут выдать за несколько часов, но при наличии ограничений или подозрений срок может растянуться до 30 дней. Через портал «Госуслуги» дубликат обычно готовится около недели.

Юридически дубликат ПТС полностью заменяет оригинал, но на вторичном рынке к нему относятся настороженно — покупатели опасаются залога или частой смены владельцев. Восстановление ПТС — вынужденная, но ответственная процедура, поэтому затягивать с обращением не стоит, чтобы избежать рисков при продаже или регистрации автомобиля.

