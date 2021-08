Потерявшая управление Toyota Corolla пролетела по воздуху несколько десятков метров и приземлилась за столик фаст-фуда (видео)

В инциденте пострадали два человека, но по невероятной случайности, серьезных травм удалось избежать. По данным полиции, Toyota Corolla ехала в южном направлении по трассе 130, когда около часа дня водителю стало плохо. Автомобиль съехал с проезжей части, пронесся по газону, затем использовал насыпь в качестве трамплина, взмыл в воздух, приземлился на припаркованный у ресторана Audi, а затем отскочил на столик летней террасы. При этом за соседним столиком в этот момент мирно обедала семья.

Водителя Corolla госпитализировали, но серьезных травм у него не зафиксировали. Также немного пострадал ребенок в Audi. От удара стекла в ресторане разбились вдребезги, но раненых среди посетителей и персонала нет. Ресторан пришлось закрыть на время расследования и для того, чтобы устранить повреждения.

MIRACLE - Crash Video shows Monday’s accident at @Wendys where a vehicle launched over a berm into the restaurant. Angle 1 (Drive-thru) shows the vehicle coming over the berm. Angle 2 (Front of store) car land on table next to a table with family eating.

No serious injuries pic.twitter.com/xyBK0ducMa