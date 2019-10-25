25 октября 2019, 19:30
Потеют стекла в машине: что делать, чтобы не потели стекла
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С наступлением холодного времени года большинство водителей задаются вопросом, чем обработать автомобильное стекло, чтобы не потело. Проблема серьезная. Речь идет не столько о комфорте, хотя и он имеет значение, сколько о безопасности. Запотевшее стекло приходится постоянно протирать тряпочкой. Водители для таких манипуляций останавливаются очень редко, предпочитая убрать влагу на ходу. Это недопустимо по правилам дорожного движения.
Основные причины из-за чего потеют окна в машине
Почему потеют стекла изнутри в машине? Виновник всему – конденсат. Простыми словами: частички влаги из-за перепада температур в салоне и на улице, оседают в виде микроскопических капель на самые холодные поверхности автомобиля. Самая низкая температура - у стекол, поэтому в холодное время года сильно потеет лобовое стекло изнутри.
Замечено, что чем больше в салоне машины людей, тем сильнее потеют боковые и задние стекла: влага дополнительно образовывается из-за горячего дыхания пассажиров.
Забитый или слишком плотный салонный фильтр
Веская причина появления конденсата. Влага попросту не сможет испариться, что приведет к ее оседанию. Автовладельцы считают, что плотность салонного фильтра – это хороший показатель герметичности в целом. Мнение верно, но с учетом некоторых нюансов. И одним из них будет образование конденсата на стеклах в сырую погоду.
Влажные сиденья в салоне машины
Капельки влаги оседают и на обвивке кресел. Повышенная влажность в салоне является причиной появления коррозии, нарушения целостности, образования плесени, грибка. Влажная среда – идеальное место для размножения микроорганизмов. Если не принимать никаких мер, то придется искать ответ на вопрос, почему потеют стекла в машине, одновременно с желанием ее продать. Появляется и распространяется плесень быстро, а вот полноценное от нее избавление требует времени.
Влага под ковриками
Не только низкая температура окружающего воздуха, но и дождь повышают влажность в салоне. Сырость на улице проникает в подошву обуви, под автомобильные коврики, попадает в машину через конструкционные отверстия. В борьбе с влажностью воздуха в салоне поможет регулярная уборка и проветривание. По возможности, автомобиль не стоит оставлять надолго на улице при неблагоприятных погодных условиях.
Неправильный обдув стекол
Автомобильные стекла обдуваются «уличным» воздухом. Простыми словами: механизм выполняет забор атмосферного воздуха, пропускает его через фильтр, подогревая или охлаждая, и направляет на стекла. Если фильтр забит, что при сильном снегопаде случается не редко, то заднее стекло, среди всего прочего, сильно запотеет.
Алкогольный перегар
Алкоголь разогревает организм. Человек, под действием алкоголя, становится активней, бурно выражает свои эмоции. Научно доказано, что прием спиртного расширяет кровеносные сосуды и капилляры, тем самым увеличивая потоотделение. Повышается температура тела, дыхательных путей, что, в свою очередь, увеличивает температуру выдыхаемого воздуха. Конечно, «выпивоха» не является главной причиной сильного запотевания стекол, но все же его присутствие вносит свой «вклад» в повышенное содержание влаги в салоне.
Отказ печки
Водители, столкнувшиеся с проблемой запотевания стекол, во время дождя или при снегопаде не включают печку. Причина решения кроется в следующем: заборное печное отверстие находится в верхней части капота. Его расположение не препятствует попаданию воды или снега внутрь. Снег, скопившийся в этом месте, вода после сильного дождя повышают процент влажности воздуха в салоне.
Подводя итог, основными причинами сильно потеющих стекол в машине являются:
• сырая погода на улице;
• забитый салонный фильтр;
• регулярно работающая печка в машине;
• большое количество пассажиров;
• пассажиры с перегаром или под действием алкоголя.
С причинами, почему на стеклах образовывается конденсат, разобрались. Теперь важно познакомиться с методами их устранения. Как уже говорилось, запотевшие стекла – это не только неудобно, некрасиво, но и очень опасно.
Способы устранения запотеваний
Ответ на вопрос, что делать, чтобы не потели стекла в авто заключается в бережном, регулярном, полноценном уходе за своим транспортным средством. Простые советы помогут избежать появления конденсата на стеклах, и, тем самым, станут препятствием для более серьезных проблем.
Что делать, если стекла сильно потеют:
- Регулярно мыть и проветривать салон. Ключевое слово: проветривать. При подходящей погоде на улице, открытые двери машины, естественно, при личном присутствии водителя, ускорят испарение влаги. В сухом воздухе у грибка и плесени не остается «шансов» на размножение.
- Использовать резиновые коврики. Коврики в современном исполнении имеют своеобразные бортики. Грязь, смешанная с водой или снегом, которая остается на подошве водителя и пассажиров, не «просочится» в салон, а останется на коврике. Резина, в свою очередь, хорошо удерживает влагу. Но, в любом случае, периодически автомобильные коврики необходимо просушивать на свежем воздухе.
- Чтобы не потели стекла в машине, достаточно тщательно отряхивать снег, воду, грязь с подошвы обуви при посадке. Действие очень простое, но эффективное. Так и в салоне будет чисто, да и дополнительная влага внутрь не попадет.
- Поездка в машине с засыпанной снегом решеткой на капоте непременно приведет к образованию конденсата. Совет: не считать за труд регулярно проверять засоренность решетки и, если проблема имеет место быть, своевременно ее устранять.
- В исправном эксплуатационном состоянии должен находиться не только кондиционер, с обязательной проверкой воздушных фильтров, но и печка. Часто водитель даже не предполагает, что ответ на вопрос, почему потеют стекла, заключен в неисправности автомобильного оборудования.
- Покрыть стекло нанопленкой. Пленка используется при производстве мотошлемов. Своеобразный тюнинг отличается высокой стоимостью. Перед тем, как окончательно принимать столь радикальное решение, есть смысл проконсультироваться с сотрудниками СТО. Возможно, с проблемой постоянно запотевающих стекол получится справиться и при меньших расходах.
Советы по борьбе с образованием конденсата неоднократно проверенны на практике. Следовать им несложно, зато результат превосходит все ожидания.
Защита от конденсата зимой
Каждый автомобилист, независимо от водительского стажа, хорошо знает, что в зимнее время, перед началом движения, автомобиль надо прогреть. Прогрев должен быть полноценным. Пренебрежение этим правилом существенно снижает резерв всех узлов и механизмов, и, в итоге, даже новую машину приходится везти в мастерскую.
Так вот, борьба с конденсатом на стеклах также невозможна без полноценного прогрева. Заледеневшие стекла (при сильных морозах такая проблема встречается очень часто) важно постепенно прогреть. При отсутствии резкого перепада температуры, влага, образовывающаяся от таяния льда, испарится из салона. Секрет прост: зимой, в первую очередь, надо прогреть салон, включив циркуляцию воздуха, а уже потом приступать к дополнительным мероприятиям.
Химические средства защиты стекол от запотевания
Среди широкого ассортимента автомобильной «химии» повышенным спросом пользуются антизапотеватели. Вещества, состав которых эффективно борется с конденсатом. Как вариант, антизапотеватель, нанесенный на стекло, препятствует образованию и скапливанию влаги.
Мастика с эффектом антизапотевания – один из самых эффективных препаратов. Специальный состав тщательно покрывает всю поверхность стекла, тем самым не давая влаге ни единого шанса. Цена мастики с эффектом антизапотевания остается на серьезном уровне, но водители отмечают экономичность ее использования. Говоря предметно, одной обработки вполне хватает для нескольких поездок под дождем или в сырую погоду.
Наносятся антизапотевали на сухую поверхность. Правило очень важно выдержать, потому как, нанесение состава на влажное стекло не приведет к желаемому результату. Проще говоря, оно ни к чему не приведет, а крупная сумма будет просто напрасно потрачена. Формула антизапотевателей делает состав прозрачным на стекле, поэтому ничто не препятствует полноценному обзору.
Обработка стекол средствами типа «Незамерзайка» поможет решить проблему запотевания, как зимой, так и сырой осенью. Тонкая прозрачная пленка убережет окно от образования влаги, загрязнения, наледи. Средство экономное в своем использовании. Одной обработки вполне хватает на трое суток.
Народные средства
Проблема запотевших стекол автомобиля существует не первый год. «Народные» методы ее решения применяются и для стекол очков, окон дома. Эффективность доказана годами, вот только в отношении простоты можно поспорить. По опыту автовладельцев, чем использовать химические средства сомнительного качества, если нет доступа к сертифицированной продукции, лучше воспользоваться советами «из народа». Тем более, что большинство используемых средств есть в каждом доме.
Народные методы борьбы:
- Раствор глицерина. 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Глицерин обязательно нужно развести, потому как, в противном случае, стекло станет жирным. Вещество практически не испаряется с поверхности. Жирное стекло существенно ухудшает видимость. Более того, при ночных поездках неиспарившийся глицерин будет «бликовать».
- Газеты. Типографская краска, при тщательном натирании стекла, создает такую же пленку, как и автомобильная химия. Наличие такой пленки препятствует образованию конденсата. Хорошо известно, что краска, используемая при печати газет, хорошо справляется с загрязнением на стеклах. Многие хозяйки до сих пор натирают окна газетами.
- Табак. Принцип тот же, что и при использовании газет. Для обработки подойдет табак из обычных сигарет. Метод трудоемкий, да и потом салон автомобиля нужно будет тщательно убрать.
- Хранить в салоне соль. Соль хорошо впитывает влагу и не имеет запаха. Хранить соль рекомендуется в бумажной таре на заднем сидении. Максимальный эффект достигается, если упаковка предварительно была просушена в тепле.
Полезные советы
Запотевание автомобильных стекол – серьезная проблема. Решить ее можно, только при понимании сути вопроса. И, в первую очередь, важно разобраться с настройкой климатических систем. Автомобильный кондиционер, при правильно выставленной температуре, в состоянии просушить салон в течение нескольких минут. Если время прошло, а влажность воздуха не понизилась или изменения несущественные, то причина кроется или в фильтре, который забился, не успел просохнуть, или в работе оборудования. В любом случае без визита в сервис не обойтись.
Своевременное удаление лишней влаги из салона приведет к снижению процента влажности. Речь идет не только о периодической уборке (если на улице сыро, проветривать машину рекомендуется как можно чаще), но и отряхивании обуви от снега при посадке. Очистка занимает не более пары минут. Да и потом, от мокрой одежды влагой напитаются и автомобильные сидения, что станет причиной образования конденсата.
Если даже после небольшого дождя в салоне становится мокро, стоит проверить герметичность уплотнителя. При необходимости, замену важно выполнить незамедлительно: некачественный уплотнитель является причиной коррозии, способной разрушить металлические части.
Антизапотевающие пленки, наклеиваемые на стекла, являются кардинальным и долговечным решением. Вот только цена такого «тюнинга» высока. Если все же решение было принято, то доверить работу важно профессионалам. Для достижения показательного результата необходим опыт и специальное оборудование.
Проблема запотевших стекол в машине не решится сама собой. Здесь важно не только установить причину повышенного образования конденсата, но и использовать эффективные решения, проводить регулярную профилактику.
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