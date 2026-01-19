Автомобилисты из соседних регионов штурмуют Северную столицу в праздничные дни

19 января 2026, 19:31
Поток туристов на авто в Петербург на Новый год вырос на 5% - рекордный результат
Санкт-Петербург вновь удивил наплывом гостей. Туристы все чаще выбирают личный транспорт. Иностранцев стало больше, но их доля невелика. Экономика города получает ощутимую поддержку.
Санкт-Петербург встретил новогодние праздники с рекордным числом гостей: за короткий зимний период город посетили 1,28 миллиона туристов, что на 5% превышает прошлогодние показатели. Как сообщает Abn.agency, основная масса путешественников предпочла самостоятельные поездки, а среди способов передвижения все заметнее выделяются личные автомобили.
Жители соседних областей все чаще выбирают дорогу на собственном транспорте, что заметно увеличило автомобильный трафик на въездах в город. Доля иностранных гостей осталась скромной - не более 8%, причем большинство из них прибыли из Китая, Индии, Вьетнама, Ирана и стран СНГ. Средняя продолжительность визита составила три-четыре дня, что позволило гостям не только увидеть главные достопримечательности, но и погрузиться в атмосферу праздничного Петербурга.
В этот раз особый интерес вызвали культурные события: музеи, театры и выставки пользовались повышенным спросом. Фестивали, световые инсталляции на мостах и соборах стали настоящими магнитами для приезжих. В то же время торговые центры не оправдали ожиданий: поток покупателей в них снизился, несмотря на обилие скидок и акций.
Зато расходы туристов в среднем выросли: каждый гость тратил около 11,5 тысяч рублей в сутки. Планирование поездок стало более продуманным - бронирования на праздничный сезон начали оформлять заранее, а не в последний момент, как это было еще год назад.
Экономика города ощутила значительный приток средств: вклад туризма в прошлом году приблизился к 800 миллиардам рублей. Власти рассчитывают, что в 2026 году эта сумма увеличится, особенно если удастся расширить безвизовый режим для новых стран, включая Индию и Турцию. Дополнительным стимулом может стать внедрение оплаты через QR-коды для держателей зарубежных банковских карт, что сделает пребывание иностранных гостей еще комфортнее.
