21 июня 2021, 00:01
Потопы в России: водой смыло ещё один город
В воскресенье вечером на Красноярск обрушился ливень. Видимость упала практически до нуля, дороги превратились в реки, пешеходные переходы затопило, а в одном из районов на дорогу сошел оползень.
Дарья Климова Фото: ngs24.ru
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Фото: РБК
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На улице Брянская с горы сошел сель. Грязевой поток накрыл практически всю проезжую часть и поймал в ловушку один автомобиль. Кроме того, по словам местных жителей вода размыла один из участков дамбы между Белыми Росами и островом Отдыха, а некоторые микрорайоны остались без света. По прогнозу синоптиков дождь в Красноярске стихнет только к утру.
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