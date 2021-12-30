30 декабря 2021, 16:14
Потратьте несколько минут и понаблюдайте, как раллийный внедорожник прыгает в замедленной съемке
Отличное видео с трюками позволяет хотя бы на несколько минут отвлечься от суровой реальности и никогда не надоест. Талантливый гонщик выполняет головокружительные прыжки на специально подготовленном внедорожнике
Дарья Климова Фото: youtube.com / Toyo Tire U.S.A. Corp
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Фото: youtube.com / Toyo Tire U.S.A. Corp
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На самом деле, это видео стало вторым эпизодом импровизированного рекламного сериала. В первой серии, выпущенной в 2020 году, тот же гонщик на раллийном внедорожнике должен был доставить вовремя на концерт известного рэпера Лил Джона. В 2022-м, по всей видимости, должна выйти третья серия.
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