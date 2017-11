Потребители электроники особо отметили Nissan Leaf

{{model_2919}} Автомобиль объявили призером в номинации Tech for a Better World, одним из победителей в номинации Best of Innovation-2018 и абсолютно лучшим в номинации Vehicle Intelligence and Self-Driving Technology.Экспертами заявлено, что новый Leaf с технологиями ProPILOT и системой e-Pedal интегрирует инновации и технологии для повседневной жизни все большего числа людей. В том числе - благодаря повышению их доступности для покупателей.Ежегодно жюри Consumer Technology Association объявляет победителей и призеров номинации Best of Innovation в рамках кампании, предшествующей открытию выставки потребительской электроники в январе в Лас-Вегасе. В след за этой победой Nissan и CTA проведут специальный показ нового Nissan Leaf в рамках выставки CES 2018.

