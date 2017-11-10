10 ноября 2017, 07:52

Потребители электроники особо отметили Nissan Leaf

В рамках ежегодной выставки потребительской электроники (CES, Consumer Electronics Show), прошедшей в Нью-Йорке, новый Nissan Leaf был отмечен Ассоциацией потребительских технологий (CTA, Consumer Technology Association).
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Потребители электроники особо отметили Nissan Leaf Nissan Leaf

Nissan Leaf
Выпускается с 2009 г.
Новый 831 000 Р
Отзывов: 1
Автомобиль объявили призером в номинации Tech for a Better World, одним из победителей в номинации Best of Innovation-2018 и абсолютно лучшим в номинации Vehicle Intelligence and Self-Driving Technology.

Экспертами заявлено, что новый Leaf с технологиями ProPILOT и системой e-Pedal интегрирует инновации и технологии для повседневной жизни все большего числа людей. В том числе - благодаря повышению их доступности для покупателей.

Ежегодно жюри Consumer Technology Association объявляет победителей и призеров номинации Best of Innovation в рамках кампании, предшествующей открытию выставки потребительской электроники в январе в Лас-Вегасе.

В след за этой победой Nissan и CTA проведут специальный показ нового Nissan Leaf в рамках выставки CES 2018.

Дизайн и тюнинг Нисан, Ниссан Леаф

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Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Потребители электроники особо отметили Nissan Leaf
{{model_2919}} Автомобиль объявили призером в номинации Tech for a Better World, одним из победителей в номинации Best of Innovation-2018 и абсолютно лучшим в номинации Vehicle Intelligence and Self-Driving Technology.Экспертами заявлено, что новый Leaf с технологиями ProPILOT и системой e-Pedal интегрирует инновации и технологии для повседневной жизни все большего числа людей. В том числе - благодаря повышению их доступности для покупателей.Ежегодно жюри Consumer Technology Association объявляет победителей и призеров номинации Best of Innovation в рамках кампании, предшествующей открытию выставки потребительской электроники в январе в Лас-Вегасе. В след за этой победой Nissan и CTA проведут специальный показ нового Nissan Leaf в рамках выставки CES 2018.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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