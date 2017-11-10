10 ноября 2017, 07:52
Потребители электроники особо отметили Nissan Leaf
В рамках ежегодной выставки потребительской электроники (CES, Consumer Electronics Show), прошедшей в Нью-Йорке, новый Nissan Leaf был отмечен Ассоциацией потребительских технологий (CTA, Consumer Technology Association).
Nissan Leaf
Выпускается с 2009 г.
Новый 831 000 Р
Отзывов: 1
Экспертами заявлено, что новый Leaf с технологиями ProPILOT и системой e-Pedal интегрирует инновации и технологии для повседневной жизни все большего числа людей. В том числе - благодаря повышению их доступности для покупателей.
Ежегодно жюри Consumer Technology Association объявляет победителей и призеров номинации Best of Innovation в рамках кампании, предшествующей открытию выставки потребительской электроники в январе в Лас-Вегасе.
В след за этой победой Nissan и CTA проведут специальный показ нового Nissan Leaf в рамках выставки CES 2018.
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
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