Поворот налево: важный нюанс, о котором мало кто задумывается
Обратите внимание на очень важный нюанс. Остановившись на перекрёстке, когда вы выкручиваете руль влево? Прям сразу? Или перед самым началом движения? Почему это важно?
Представьте, что сзади вас с неплохой скоростью едет неадекватный (глупый, пьяный…) водитель. Разумеется, вы знать об этом не знаете. Неадекват мнит себя крутым гонщиком и наслаждается ездой, не особо следя за обстановкой. Или, может быть, просто думает о каких-то своих делах, не обращая внимания на дорогу. Ваш стоящий и мигающий поворотником автомобиль камикадзе замечает слишком поздно и въезжает вам в багажник.
Скорее всего, это будет несмертельно для вас, ведь виновник аварии успеет хотя бы немного затормозить, да и удар придётся не туда, где вы сидите. А у самого автомобиля пострадает, соответственно, только задняя часть. Но такое развитие событий будет только в том случае, когда руль вашей машины стоит прямо. Если же вы заранее выкрутили его влево, то от удара, в том числе, и не от очень сильного, ваше авто поедет вперёд и влево. И окажется на встречной полосе. А там уже – как повезёт. Может быть, вас даже успеют объехать (хотя вообще-то вряд ли). Может быть, вы отделаетесь помятой со всех сторон машиной. А, может быть, всё будет гораздо хуже.
Вот вам и ответ на вопрос, почему это важно. Даже если вам нужно быстро проскочить в "дырку" между встречными машинами, следите за ситуацией и выкручивайте руль лишь чуть-чуть заранее, но никак не сразу.
Кто-то может возразить, мол, даже если колёса стоят прямо, от удара сзади автомобиль всё равно поедет, хоть и не на встречную полосу, а там дальше тоже могут быть другие машины. Да. Но удар об эти авто если и будет, то совсем с другой скоростью и с другим направлением. Это будет гораздо менее опасно, чем выкатиться на встречную полосу поперёк движения. Кстати, "поперёк дороги" – это вообще очень опасная позиция. Так объехать вас будет очень сложно. А если справа у вас сидит пассажир, то удар от встречной машины может прийтись практически в него, а не в бампер и капот.
Учитывая, что в том, чтобы выкрутить руль вовремя, нет ничего сложного, лучше подстраховаться. Вам это ничего стоить не будет. А случаи бывают всякие.
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