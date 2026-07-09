Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

9 июля 2026, 20:43

Поворотники на круговом перекрестке: что требует ПДД и как избежать штрафа

Поворотники на круговом перекрестке: что требует ПДД и как избежать штрафа

Какой поворотник включать на кольце: разъяснения по ПДД и позиция Верховного суда

Поворотники на круговом перекрестке: что требует ПДД и как избежать штрафа

Вопрос о правильном использовании поворотников на круговых перекрестках остается актуальным для российских водителей. Разбираемся, какие сигналы требуют ПДД и как трактует ситуацию Верховный суд, чтобы избежать недоразумений и штрафов.

Вопрос о правильном использовании поворотников на круговых перекрестках остается актуальным для российских водителей. Разбираемся, какие сигналы требуют ПДД и как трактует ситуацию Верховный суд, чтобы избежать недоразумений и штрафов.

Тема сигналов поворота на круговых перекрестках вызывает споры даже среди опытных водителей. В условиях плотного трафика и частых изменений в ПДД важно понимать, как действовать, чтобы не стать причиной аварии или не получить штраф.

Согласно пункту 8.1 ПДД, водитель обязан подавать сигнал поворота перед началом любого маневра, включая въезд на перекресток с круговым движением. Несмотря на то что траектория может казаться прямой, въезд на кольцо всегда считается поворотом направо. Поэтому при приближении к кругу необходимо включить правый поворотник — это не только формальное требование, но и способ оповестить других участников движения о своих намерениях.

Во время движения по кругу поворотники не используются, если водитель не меняет полосу. Постоянно включенный левый сигнал — массовая ошибка, которая может сбить с толку других водителей. Левый поворотник нужен только при перестроении влево внутри кольца. Перед съездом с круга важно заранее включить правый поворотник и занять соответствующую полосу, если иное не разрешено специальными знаками.

Верховный суд РФ неоднократно подчеркивал, что требования ПДД по сигналам поворота обязательны для всех. Судьи отмечают: отсутствие сигнала может быть признано нарушением, особенно если это создает помехи или препятствует другим участникам движения в правильной оценке ситуации. Таким образом, игнорирование этого правила может привести не только к штрафу, но и к опасным ситуациям на дороге.

Для удобства водителей можно выделить простой алгоритм: при въезде на круг — правый поворотник, при движении по кругу — сигналы только при перестроении, при съезде — снова правый поворотник. Такой подход делает ваши действия предсказуемыми для окружающих и снижает риски.

Правильное использование поворотников на круговых перекрестках — это не только требование закона, но и проявление уважения к другим участникам движения. Соблюдение этих правил помогает снизить аварийность и сделать дороги безопаснее для всех.

Эксперты отмечают, что четкое соблюдение сигналов на кольце — это не формальность, а важный элемент дорожной безопасности. В странах Европы, где недавно появился новый дорожный знак P-33, также уделяют внимание информированию водителей о маневрах, что подтверждает актуальность темы и для России. Подробнее об изменениях в Европе можно узнать из соответствующего материала о новых дорожных знаках и их влиянии на безопасность .

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