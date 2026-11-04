Почему обычного полиса ОСАГО не хватит, если вы случайно зацепите отбойник на платной магистрали

4 ноября 2026, 12:02
Почему копеечный наезд на дорожный демпфер может обернуться долгом в 15 млн рублей
Почему копеечный наезд на дорожный демпфер может обернуться долгом в 15 млн рублей
На скоростной трассе последствия аварии бывают дороже ожидаемого. Некоторые элементы требуют полной замены. Стоимость работ зависит от масштаба повреждений. Есть и важное правило для участников происшествия.
Замена дорожного демпфера после столкновения может стоить до 15 млн рублей. Сумма зависит от масштаба повреждений. Расходы на восстановление инфраструктуры могут лечь на виновника аварии или его страховую компанию. Представитель оператора ЗСД оценил восстановление демпфера в сумму от 15 тыс. до 1,5 млн рублей. Об этом пишет Quto.ru.
ДТП на магистралях часто повреждают дорожное оборудование. Барьерное ограждение принимает на себя удар и помогает удержать автомобиль на дороге, но после серьезного столкновения его приходится менять. Демпферы на разделениях съездов смягчают удар о жесткие элементы конструкции. После сильного столкновения их обычно не удается восстановить. Дорожное имущество может пострадать, даже если автомобиль получил лишь небольшие повреждения.
Оператор Западного скоростного диаметра Петербурга «Магистраль северной столицы» привел расценки на ремонт. Восстановление демпфера оценивается в сумму от 15 000 до 15 млн рублей, в зависимости от повреждений. Представитель оператора также называл диапазон от 15 тыс. до 1,5 млн рублей. Ремонт сбитого шлагбаума обойдется почти в 15 000 рублей. Замена отбойника стоит почти 180 000 рублей. Уборка разлитых горюче-смазочных материалов обходится примерно в 150 000 рублей. В стоимость восстановления демпфера входят демонтаж поврежденной конструкции и установка нового оборудования, включая его доставку.
Стандартного лимита ОСАГО в 400 000 рублей за вред имуществу может не хватить для покрытия ущерба. Если восстановление стоит дороже, разницу взыскивают с виновника ДТП. Например, при замене демпфера за 1,5 млн рублей страхование может не покрыть 1,1 млн рублей, без учета других повреждений. Это правило касается аварий с повреждением дорожного имущества, даже если сами автомобили не пострадали.
Покидать место такого столкновения нельзя. Наезд на инфраструктуру считается ДТП, и его должен оформить сотрудник Госавтоинспекции, даже если автомобиль на вид почти не поврежден. После столкновения водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и оформить происшествие. За отъезд с места аварии он рискует лишиться прав.
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