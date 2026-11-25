25 ноября 2026, 02:22
Сколько стоит привезти битый новый BMW X5 из США и есть ли смысл?
Сколько стоит привезти битый новый BMW X5 из США и есть ли смысл?
У BMW X5 2027 модельного года пробег всего 785 км, а на фото заметны повреждения задней части кузова. По расчетам посредников, машина обойдется минимум в 11,3 млн рублей без ремонта. Скрытые дефекты и ожидание деталей могут увеличить расходы.
На фотографиях лота видны вмятины на задней левой двери и крыле, а одометр показывает всего 785 км. BMW X5 пятого поколения G65 с бензиновым двигателем выставили на Copart вскоре после выхода модели на рынок. В описании указано, что автомобиль заводится и остается на ходу. Речь идет о новом поколении X5 (G65). Серийный выпуск стартовал в августе 2026 года на заводе BMW Group в Спартанберге, Южная Каролина. В американской гамме бензиновые версии используют 48-вольтовую систему mild hybrid.
По состоянию на 23 ноября 2026 года ставка достигла $48 тыс., или около 3,95 млн руб. Профессиональные покупатели битых машин на американских аукционах уверены, что машину удастся выкупить примерно за $60 тыс., около 4,9 млн руб. Аукционный сбор добавит около $4 тыс., примерно 330 тыс. руб., выяснили журналисты Autonews.
Во сколько обойдется доставка
Перевозка с аукциона до порта оценена в $445, около 36,5 тыс. руб. Морской путь до Грузии обойдется в $1,65 тыс., или примерно 135 тыс. руб. Затем автомобиль предлагают доставить в Москву за $2790, примерно 230 тыс. руб. Таможенная пошлина составит €26 149, или около 2,3 млн руб., а утилизационный сбор - 2 949 600 руб.
В смету включили таможенный сбор в 15 тыс. руб. За услуги склада временного хранения возьмут 20 тыс. руб, оформление электронного ПТС обойдется в 90 тыс. руб. Услуги компании по подбору и проверке машины, ее выкупу с организацией доставки оценили примерно в 185 тыс. руб. Предварительный итог - $137 446, или около 11,3 млн руб. в Москве; ремонт в эту сумму не входит. Доставка может занять до четырех месяцев. Для сравнения: новые BMW X5 поколения G65 российские продавцы предлагают от 19,3 млн руб.
Новый автомобиль также можно заказать
Посредники работают и с американскими дилерами, поэтому искать машину на аукционе необязательно. Например, нашли новый BMW X5 2027 модельного года с трехлитровым бензиновым двигателем. Предварительная цена на площадке - $76 тыс., около 6,2 млн руб.; расчет с доставкой и таможенным оформлением в Москве обеспечивает около 13,98 млн руб.
Для американского BMW X5 40 BMW указывает рядный шестицилиндровый турбомотор объемом 2998 куб. см, 48-вольтовую mild-hybrid систему и восьмиступенчатую автоматическую коробку. Мощность составляет 394 л. с., крутящий момент - около 580 Н·м. Разгон до 60 миль/ч занимает 5,2 секунды, максимальная скорость - 130 миль/ч, примерно 209 км/ч.
Однако сумма на сайте может не учитывать часть комиссий и налогов. Также, там иногда размещают объявления о машинах, которые уже проданы. Компания-посредник готова заказать новый X5 у американского дилера и подобрать комплектацию. По ее расчету, цена в Москве составит примерно 16,7 млн руб. в зависимости от опций, а ждать машину придется шесть-семь месяцев. В другом автосалоне предзаказ оценили минимум в 15 млн руб. Цена и оснащение не менее важны и при оценке других импортных предложений, например в разборе китайского Skoda Karoq.
В BMW заявили, что в линейку пятого поколения войдут бензиновые и другие двигатели с 48-вольтовой поддержкой. Предусмотрен подключаемый гибрид, полностью электрический iX5, а позже - водородный iX5 Hydrogen. Для тестовых автомобилей компания называла мощность X5 40 xDrive на уровне 294 кВт, или 400 л. с. Для X5 50e xDrive показатель составил 360 кВт, или 490 л. с.; для iX5 60 xDrive - 425 кВт, или 578 л. с. По графику производителя, первые бензиновые версии выходят на рынок в конце ноября 2026 года. Электрический и подключаемый гибридный варианты запланированы на начало 2027-го.
Ремонт по фотографиям не просчитать
Небольшие внешние дефекты не гарантируют простого восстановления. Автоэксперт Ярослав Кукарин объясняет: за поврежденными бампером или дверью могут обнаружиться неисправности системы охлаждения. Удар может затронуть подвеску и силовые элементы кузова, повредить электронику. Поэтому одной формулировки о боковом или фронтальном ударе для оценки недостаточно.
После аварии могут потребоваться новые подушки безопасности и ремни. Вместе с ними, возможно, придется ремонтировать электронные компоненты. В Fit Service советуют до покупки изучить подробные фотографии и диагностические данные, заранее определив перечень необходимых деталей. Автомобили после затопления особенно непредсказуемы по затратам: вода может повредить электрику и агрегаты, а часть неисправностей обнаружится уже в эксплуатации.
Для новой модели остается вопрос запчастей. Автоэксперт Кирилл Чернов предупреждает: некоторые позиции могут идти несколько месяцев, а рынок подержанных деталей для недавно вышедшего X5 еще не сформировался. Восстановление способно оказаться дорогим и долгим, а его стоимость - сопоставимой с дилерским ремонтом. Чернов советует искать экземпляры, повреждения которых можно устранить без замены деталей. Электронная начинка однако не делает ремонт невозможным: на российском рынке уже есть восстановленные BMW 7 Series актуального поколения.
Чернов считает, что спрос на почти новые автомобили после аварий может появиться из-за высокой цены целых машин. По его оценке, новый X5 стоит от 16-17 млн руб., а экземпляр с приемлемыми повреждениями можно будет купить примерно за 12 млн руб. с учетом восстановления.
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