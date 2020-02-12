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12 февраля 2020, 20:28

Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?

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Фото Газета.ру
Автомобилисты активно обсуждают новый проект Кодекса об административных правонарушениях, который может вступить в силу с 1 января 2021 года. Огромные штрафы, предложенные Минюстом, вызвали неоднозначную реакцию.

Что может измениться с 1 января 2021 года?

Прежде всего, могут заметно вырасти штрафы. Так, за самое распространенное в России нарушение ПДД (превышение скорости на 20–40 км/ч) заплатить придется 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. За 40–60 км/ч — 4000 рублей вместо 1000 рублей. Максимальный размер штрафа за превышение скорости составит 10 000 рублей.

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

Фото взято из открытых источников

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Введут денежные санкции за опасное вождение. Согласно проекту Минюста, за неадекватное поведение на дорогах водителей следует наказывать на 5000 рублей. Фиксировать опасные маневры предлагается с помощью камер и видеорегистраторов. То есть не исключено, что личные записи сторонних автомобилистов, пострадавших от маневров нарушителя, будут «подшивать» к делу.

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В КоАП может появиться статья «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Под нее попадут водители, которые в течение одного года три раза грубо нарушили ПДД. В этом случае им придется распрощаться с правами на срок до полутора лет.

Любителей ездить за рулем под градусом предлагают наказывать строже. Так, размер штрафа увеличится с 30 000 до 40 000 рублей, а права буду забирать не на два, а на три года. Если же в салоне находились дети до 16 лет, то штраф может вырасти до 50 000 рублей. Срок лишения свободы увеличится с 2 до 3 лет.

Наконец, за игнорирование требования полицейского остановиться штраф вырастет с 800 рублей до 40 000 рублей. В отдельных случаях автомобилиста могут лишить водительского удостоверения на 2 или 3 года.

Кто раскритиковал, а кто поддержал проект Минюста?

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

Фото взято из открытых источников

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений

 

Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
Повышение штрафов ПДД Избавит ли от нарушений
На, казалось бы, здравые попытки изменить закон так, чтобы количество смертельных ДТП в стране уменьшилось, власти отреагировали негативно. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, к примеру, тот же штраф в 5000 рублей за превышение скорости для автомобилистов является непосильным. При этом вариант не превышать скорость глава правительства почему-то не рассматривает.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил отсрочить внесение в Госдуму проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, поскольку увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения вызвало негативную реакцию в обществе.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников вообще заявил, что предложение Минюста вызывает «недоумение». По его словам, проект не соответствует целям экономической политики России и «усиливает репрессивные механизмы». Между тем, многие общественные организации напротив поддержали новые штрафы.

Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги» « Давно уже необходимо было повысить штрафы в разы. Когда ввели дельту +20 км/ч, резко возросла тяжесть последствий от ДТП. ВОЗ рекомендует скорость в городе не более 50 км/ч, а на дорогах, проходящих в жилых районах, до 30 км/ч. Необходимо проектировать улицы так, чтобы по ним невозможно было ездить более 60 км/ч. Сейчас у нас проектируют улицы в городах (даже в центре) с расчетной скоростью 80+ км/ч. Потом ставят знаки 40 км/ч и вешают камеры. Это создает иллюзию безопасности »
Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
По части наказания за превышение скорости Россия является одной из самых демократичных стран. Размер штрафов не соизмерим с европейскими, и для многих лихачей вполне себе подъемный. Водителям фактически развязывают руки и разрешают гонять. В ряде стран Европы - Германии, Италии, Франции, Австрии, Польше - скоростной режим ограничен до 50 км/ч. Исследования показывают, что снижение скорости на 10 км/ч существенно сокращает количество дорожно-транспортных происшествий, гибель людей и увеличивает пропускную способность дорог.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Активисты общественных организаций уже неоднократно призывали властей взяться за вопросы агрессивного вождения и превышения скорости, однако депутаты почему-то предпочитают закрывать глаза на проблему лихачества. Ненормально само желание водителей превышать скорость. Они должны бояться наказания, поэтому чем строже оно будет, тем лучше для гражданского общества. Штрафы должны быть неподъемными для большинства водителей, тогда и желание гонять, нарушать ПДД, проявлять неуважение к другим участникам движения пропадет. Про пьянство за рулем вообще и размышлять не стоит: это нужно пресекать всеми возможными способами. Самыми суровыми »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»

Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов» « Современный опыт говорит о том, что наиболее действенное наказание - лишение прав, причем без альтернативы в виде штрафа. Если человек купил автомобиль за 3 млн рублей, для него и 10 тыс. рублей не покажутся чувствительными. В условиях России главное требование к наказанию - его неотвратимость. Этот принцип реализуется у нас на 30%. Нарушения, связанные с высокой опасностью для жизни других участников дорожного движения, необходимо пресекать с помощью лишения водительского удостоверения. При повторных нарушениях – забирать документ навсегда »
Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов»
Правда, как говорят эксперты, одними только карательными мерами исправить ситуацию невозможно. Необходим комплекс, где наряду с ужесточением наказанием должны применяться и воспитательные меры. Следует выстраивать единую систему автообразования и начинать активно работать с детьми с самых юных лет. Вторая составляющая - организация дорожного движения, где должны применяться средства фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто» « Главное не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Если человек в течение дня получит 2-3 минимальных штрафа по 500 рублей, но гарантировано, то скорее всего, спустя 5-6 нарушений он перестанет ездить не по правилам. Каждый раз, когда проехал на красный - штраф, превысил скорость - штраф, не пропустил пешехода - штраф. И ничего больше выдумывать не надо. ПДД необходимо адаптировать под существующую реальность, причем постоянно. Вводить оперативно те же средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и так далее). Помимо этого, адаптировать постоянно дорожную инфраструктуру, в частности, знаки и светофоры. При этом, конечно, нештрафуемые пороги и всевозможные скидки нужно убирать »
Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»

Очевидно одно: штрафы за нарушения ПДД нужно поднимать, а ответственность за игнорирование правил ужесточать. В вопросах всеобщей безопасности не может быть мягкого диалога, здесь необходим жесткий контроль на государственном уровне.

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Арина Милая
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Кристина13.02.2020 00:25
5
С мужем даже поспорили, он говорит, что незачем давать скидку на оплату штрафов, что цены надо взвентить, как в Европе, это он не водитель просто. Мне как порядочному водителю с одним штрафом за 14 лет кажется, что не особо это спасет от серьезных ДТП. Во-первых, надо снизить бесплатный порог с 20 до 10 км/ час, а во вторых за 3 нарушения скорости (красный свет, встречка, не пропустил пешехода и т.п.) лишать прав и отправлять на принудительное лечение к психиатру, на исправительные работы и еще 15 суток. Если человек не понимает, что так делать опасно для жизни других людей, значит он болен (настолько туп) или ему плевать (социально опасен) . Ну и устанавливать светофоры, безопасные пешеходные зоны и переходы, велодорожки, освещать улицы, проводить разъяснительные беседы с детьми и их родителями. А так, если просто повысят штрафы, так это только пополнение казны.
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Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Что может измениться с 1 января 2021 года?Прежде всего, могут заметно вырасти штрафы. Так, за самое распространенное в России нарушение ПДД (превышение скорости на 20–40 км/ч) заплатить придется 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. За 40–60 км/ч — 4000 рублей вместо 1000 рублей. Максимальный размер штрафа за превышение скорости составит 10 000 рублей.{{gallery_104}} Введут денежные санкции за опасное вождение. Согласно проекту Минюста, за неадекватное поведение на дорогах водителей следует наказывать на 5000 рублей. Фиксировать опасные маневры предлагается с помощью камер и видеорегистраторов. То есть не исключено, что личные записи сторонних автомобилистов, пострадавших от маневров нарушителя, будут «подшивать» к делу.{{material_128665}} В КоАП может появиться статья «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Под нее попадут водители, которые в течение одного года три раза грубо нарушили ПДД. В этом случае им придется распрощаться с правами на срок до полутора лет.Любителей ездить за рулем под градусом предлагают наказывать строже. Так, размер штрафа увеличится с 30 000 до 40 000 рублей, а права буду забирать не на два, а на три года. Если же в салоне находились дети до 16 лет, то штраф может вырасти до 50 000 рублей. Срок лишения свободы увеличится с 2 до 3 лет.Наконец, за игнорирование требования полицейского остановиться штраф вырастет с 800 рублей до 40 000 рублей. В отдельных случаях автомобилиста могут лишить водительского удостоверения на 2 или 3 года.Кто раскритиковал, а кто поддержал проект Минюста?{{gallery_173}}На, казалось бы, здравые попытки изменить закон так, чтобы количество смертельных ДТП в стране уменьшилось, власти отреагировали негативно. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, к примеру, тот же штраф в 5000 рублей за превышение скорости для автомобилистов является непосильным. При этом вариант не превышать скорость глава правительства почему-то не рассматривает.Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил отсрочить внесение в Госдуму проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, поскольку увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения вызвало негативную реакцию в обществе.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников вообще заявил, что предложение Минюста вызывает «недоумение». По его словам, проект не соответствует целям экономической политики России и «усиливает репрессивные механизмы». Между тем, многие общественные организации напротив поддержали новые штрафы. {{person_13_Давно уже необходимо было повысить штрафы в разы. Когда ввели дельту +20 км/ч, резко возросла тяжесть последствий от ДТП. ВОЗ рекомендует скорость в городе не более 50 км/ч, а на дорогах, проходящих в жилых районах, до 30 км/ч. Необходимо проектировать улицы так, чтобы по ним невозможно было ездить более 60 км/ч. Сейчас у нас проектируют улицы в городах (даже в центре) с расчетной скоростью 80+ км/ч. Потом ставят знаки 40 км/ч и вешают камеры. Это создает иллюзию безопасности}} По части наказания за превышение скорости Россия является одной из самых демократичных стран. Размер штрафов не соизмерим с европейскими, и для многих лихачей вполне себе подъемный. Водителям фактически развязывают руки и разрешают гонять. В ряде стран Европы - Германии, Италии, Франции, Австрии, Польше - скоростной режим ограничен до 50 км/ч. Исследования показывают, что снижение скорости на 10 км/ч существенно сокращает количество дорожно-транспортных происшествий, гибель людей и увеличивает пропускную способность дорог.{{person_79_Активисты общественных организаций уже неоднократно призывали властей взяться за вопросы агрессивного вождения и превышения скорости, однако депутаты почему-то предпочитают закрывать глаза на проблему лихачества. Ненормально само желание водителей превышать скорость. Они должны бояться наказания, поэтому чем строже оно будет, тем лучше для гражданского общества. Штрафы должны быть неподъемными для большинства водителей, тогда и желание гонять, нарушать ПДД, проявлять неуважение к другим участникам движения пропадет. Про пьянство за рулем вообще и размышлять не стоит: это нужно пресекать всеми возможными способами. Самыми суровыми}}{{person_65_Современный опыт говорит о том, что наиболее действенное наказание - лишение прав, причем без альтернативы в виде штрафа. Если человек купил автомобиль за 3 млн рублей, для него и 10 тыс. рублей не покажутся чувствительными. В условиях России главное требование к наказанию - его неотвратимость. Этот принцип реализуется у нас на 30%. Нарушения, связанные с высокой опасностью для жизни других участников дорожного движения, необходимо пресекать с помощью лишения водительского удостоверения. При повторных нарушениях – забирать документ навсегда}} Правда, как говорят эксперты, одними только карательными мерами исправить ситуацию невозможно. Необходим комплекс, где наряду с ужесточением наказанием должны применяться и воспитательные меры. Следует выстраивать единую систему автообразования и начинать активно работать с детьми с самых юных лет. Вторая составляющая - организация дорожного движения, где должны применяться средства фото-видеофиксации нарушений ПДД.{{person_3_Главное не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Если человек в течение дня получит 2-3 минимальных штрафа по 500 рублей, но гарантировано, то скорее всего, спустя 5-6 нарушений он перестанет ездить не по правилам. Каждый раз, когда проехал на красный - штраф, превысил скорость - штраф, не пропустил пешехода - штраф. И ничего больше выдумывать не надо. ПДД необходимо адаптировать под существующую реальность, причем постоянно. Вводить оперативно те же средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и так далее). Помимо этого, адаптировать постоянно дорожную инфраструктуру, в частности, знаки и светофоры. При этом, конечно, нештрафуемые пороги и всевозможные скидки нужно убирать}} Очевидно одно: штрафы за нарушения ПДД нужно поднимать, а ответственность за игнорирование правил ужесточать. В вопросах всеобщей безопасности не может быть мягкого диалога, здесь необходим жесткий контроль на государственном уровне.
2020-02-12
Автор: Арина Милая
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