Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
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Что может измениться с 1 января 2021 года?
Прежде всего, могут заметно вырасти штрафы. Так, за самое распространенное в России нарушение ПДД (превышение скорости на 20–40 км/ч) заплатить придется 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. За 40–60 км/ч — 4000 рублей вместо 1000 рублей. Максимальный размер штрафа за превышение скорости составит 10 000 рублей.
Любителей ездить за рулем под градусом предлагают наказывать строже. Так, размер штрафа увеличится с 30 000 до 40 000 рублей, а права буду забирать не на два, а на три года. Если же в салоне находились дети до 16 лет, то штраф может вырасти до 50 000 рублей. Срок лишения свободы увеличится с 2 до 3 лет.
Наконец, за игнорирование требования полицейского остановиться штраф вырастет с 800 рублей до 40 000 рублей. В отдельных случаях автомобилиста могут лишить водительского удостоверения на 2 или 3 года.
Кто раскритиковал, а кто поддержал проект Минюста?
Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил отсрочить внесение в Госдуму проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, поскольку увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения вызвало негативную реакцию в обществе.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников вообще заявил, что предложение Минюста вызывает «недоумение». По его словам, проект не соответствует целям экономической политики России и «усиливает репрессивные механизмы». Между тем, многие общественные организации напротив поддержали новые штрафы.
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Давно уже необходимо было повысить штрафы в разы. Когда ввели дельту +20 км/ч, резко возросла тяжесть последствий от ДТП. ВОЗ рекомендует скорость в городе не более 50 км/ч, а на дорогах, проходящих в жилых районах, до 30 км/ч. Необходимо проектировать улицы так, чтобы по ним невозможно было ездить более 60 км/ч. Сейчас у нас проектируют улицы в городах (даже в центре) с расчетной скоростью 80+ км/ч. Потом ставят знаки 40 км/ч и вешают камеры. Это создает иллюзию безопасности
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Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
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Активисты общественных организаций уже неоднократно призывали властей взяться за вопросы агрессивного вождения и превышения скорости, однако депутаты почему-то предпочитают закрывать глаза на проблему лихачества. Ненормально само желание водителей превышать скорость. Они должны бояться наказания, поэтому чем строже оно будет, тем лучше для гражданского общества. Штрафы должны быть неподъемными для большинства водителей, тогда и желание гонять, нарушать ПДД, проявлять неуважение к другим участникам движения пропадет. Про пьянство за рулем вообще и размышлять не стоит: это нужно пресекать всеми возможными способами. Самыми суровыми
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
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Современный опыт говорит о том, что наиболее действенное наказание - лишение прав, причем без альтернативы в виде штрафа. Если человек купил автомобиль за 3 млн рублей, для него и 10 тыс. рублей не покажутся чувствительными. В условиях России главное требование к наказанию - его неотвратимость. Этот принцип реализуется у нас на 30%. Нарушения, связанные с высокой опасностью для жизни других участников дорожного движения, необходимо пресекать с помощью лишения водительского удостоверения. При повторных нарушениях – забирать документ навсегда
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Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов»
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Главное не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Если человек в течение дня получит 2-3 минимальных штрафа по 500 рублей, но гарантировано, то скорее всего, спустя 5-6 нарушений он перестанет ездить не по правилам. Каждый раз, когда проехал на красный - штраф, превысил скорость - штраф, не пропустил пешехода - штраф. И ничего больше выдумывать не надо. ПДД необходимо адаптировать под существующую реальность, причем постоянно. Вводить оперативно те же средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и так далее). Помимо этого, адаптировать постоянно дорожную инфраструктуру, в частности, знаки и светофоры. При этом, конечно, нештрафуемые пороги и всевозможные скидки нужно убирать
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Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
Очевидно одно: штрафы за нарушения ПДД нужно поднимать, а ответственность за игнорирование правил ужесточать. В вопросах всеобщей безопасности не может быть мягкого диалога, здесь необходим жесткий контроль на государственном уровне.
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