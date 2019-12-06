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6 декабря 2019, 08:21

Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю

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Фото Столица С
Правительство РФ утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Российская ассоциация автодилеров всячески пыталась отстоять интересы автосалонов и покупателей, ведь последние пострадают в первую очередь.

Повышение утильсбора в 2020 году

С нового года повышение ставок коснется, прежде всего, сегмента легковых автомобилей. В среднем они вырастут на 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 литра утильсбор возрастет на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 литров — на 145%. В самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%.

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Изначально на утилизационном сборе в 2013 году настоял Евросоюз. Тем не менее, в год введения утильсбора, по данным Министерства финансов, начисления от этих сборов составляли в стране 54 млрд рублей, а с 1 января 2014-го сумма увеличилась практически в три раза — до 148,5 млрд рублей. Уже тогда эксперты автомобильной отрасли били тревогу: выплачивать эти сборы придется потребителям, а это грозит повышение цен на машины. С учетом того, что автомобильный рынок уже тогда переживал не самые лучшие времена, очередное удорожание привело к падению спроса.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров утверждает, что такие меры необходимы для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов. Кроме того, индексация ставок утилизационного сбора позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации.

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По словам министра, покупатель не слишком-то ощутит на себе эти изменения. Мол, автомобили российского производства не подорожают, поскольку в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки. А импортные машины вырастут в цене незначительно, так как доля индексации утилизационного сбора в стоимости привозимых автомобилей составляет всего от 2% до 5%.

У дилеров другое мнение на этот счет. Повышение утилизационного сбора – это увеличение издержек автопроизводителей, и оно найдет прямое отражение и в розничных ценах на авто. Таким образом, в начале 2020 года можно ожидать еще один заметный скачок цен на новые машины. Как рассказали порталу 110km.ru в Ассоциации Российских автодилеров (РОАД), рост утилизационного сбора отразится повышением цен на автомобили, причем как импортных, так и российской сборки. Не все компании получают компенсацию от государства, и не сразу же. В результате уже сейчас организация прогнозирует провальный январь и падение рынка новых автомобилей в 2020 году на 8%.

«Мы писали письма в правительство с просьбой отложить повышение утилизационного сбора. Причем это было совместное обращение с производителями. Увы, это не помогло. Будем биться дальше, но пока ситуация такая, какая есть», - пояснили в пресс-службе РОАД.

К чему готовиться покупателям

Последствия от увеличения утилизационного сбора могут проявить себя еще в декабре. В некоторых автосалонах ожидается ажиотаж из-за грядущего повышения цен на новые машины.

Но главный «сюрприз» потребителей ждет в следующем году. По оценкам специалистов РОАД, в масс-сегменте цены на авто вырастут примерно на 60 тыс. рублей. Автомобили премиум-класса подорожают на 100 тыс. и более. В среднем по рынку из-за увеличения утильсбора цены подрастут на 2%. Без учета подорожания, вызванного инфляцией.

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Часть покупателей, в связи с новыми прайсами, отложат покупку машины, другие пересядут на подержанные автомобили или новые, но ниже классом. Все это не просто сократит объемы продаж машин, но и в целом серьезно ударит по отрасли: снизится импорт машин, будут корректироваться производственные планы на российских автозаводах.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ» « Многие наши клиенты понимают, что рост цен продолжится. Тем не менее, информация о грядущем повышении цен сейчас не может привести в автосалоны больше клиентов, и мы видим это по динамике продаж автомобилей в октябре и ноябре. Не думаем, что в декабре ситуация кардинально изменится. Все чаще клиенты, планировавшие покупку нового автомобиля, смотрят в сторону машин с пробегом в «возрасте» до трех лет, что приводит к росту цен и на вторичном авторынке. Покупка нового авто становится недоступной для все более широкой аудитории потенциальных клиентов» »
Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»

Как поддержать потребителей

Отчасти проблему снижения спроса помогают решить предложения на определенные модели или комплектации автокредитованию, а также специальные программы автопроизводителей.

Сейчас ряд компаний предоставляет дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку автомобилей со сниженной ставкой. Они помогают приобрести машину со значительным дисконтом. Однако такие акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке.

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю

 

Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора Чем грозит покупателю
Дилерское сообщество через Российскую ассоциацию автомобильных дилеров доносило до правительства свою обеспокоенность перспективами нового увеличения утилизационного сбора, однако решение уже принято. В связи с этим возникает вопрос: сможет ли правительство предложить меры, чтобы если не предотвратить снижение авторынка, то хотя бы смягчить его?

Переломить негативную тенденцию можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос.

Кроме того, депутаты Госдумы в очередной раз выступили с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. По словам депутата Сергея Миронова, с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно, поэтому такая мера была бы воспринята положительно семьями. Также это позволит поддержать отечественный автопром.

Арина Милая
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Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю
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Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю
Повышение утильсбора в 2020 годуС нового года повышение ставок коснется, прежде всего, сегмента легковых автомобилей. В среднем они вырастут на 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 литра утильсбор возрастет на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 литров — на 145%. В самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%.{{gallery_1446}} Изначально на утилизационном сборе в 2013 году настоял Евросоюз. Тем не менее, в год введения утильсбора, по данным Министерства финансов, начисления от этих сборов составляли в стране 54 млрд рублей, а с 1 января 2014-го сумма увеличилась практически в три раза — до 148,5 млрд рублей. Уже тогда эксперты автомобильной отрасли били тревогу: выплачивать эти сборы придется потребителям, а это грозит повышение цен на машины. С учетом того, что автомобильный рынок уже тогда переживал не самые лучшие времена, очередное удорожание привело к падению спроса.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров утверждает, что такие меры необходимы для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов. Кроме того, индексация ставок утилизационного сбора позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации.{{material_128254}}По словам министра, покупатель не слишком-то ощутит на себе эти изменения. Мол, автомобили российского производства не подорожают, поскольку в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки. А импортные машины вырастут в цене незначительно, так как доля индексации утилизационного сбора в стоимости привозимых автомобилей составляет всего от 2% до 5%.У дилеров другое мнение на этот счет. Повышение утилизационного сбора – это увеличение издержек автопроизводителей, и оно найдет прямое отражение и в розничных ценах на авто. Таким образом, в начале 2020 года можно ожидать еще один заметный скачок цен на новые машины. Как рассказали порталу 110km.ru в Ассоциации Российских автодилеров (РОАД), рост утилизационного сбора отразится повышением цен на автомобили, причем как импортных, так и российской сборки. Не все компании получают компенсацию от государства, и не сразу же. В результате уже сейчас организация прогнозирует провальный январь и падение рынка новых автомобилей в 2020 году на 8%.«Мы писали письма в правительство с просьбой отложить повышение утилизационного сбора. Причем это было совместное обращение с производителями. Увы, это не помогло. Будем биться дальше, но пока ситуация такая, какая есть», - пояснили в пресс-службе РОАД.К чему готовиться покупателямПоследствия от увеличения утилизационного сбора могут проявить себя еще в декабре. В некоторых автосалонах ожидается ажиотаж из-за грядущего повышения цен на новые машины. Но главный «сюрприз» потребителей ждет в следующем году. По оценкам специалистов РОАД, в масс-сегменте цены на авто вырастут примерно на 60 тыс. рублей. Автомобили премиум-класса подорожают на 100 тыс. и более. В среднем по рынку из-за увеличения утильсбора цены подрастут на 2%. Без учета подорожания, вызванного инфляцией.{{gallery_230}} Часть покупателей, в связи с новыми прайсами, отложат покупку машины, другие пересядут на подержанные автомобили или новые, но ниже классом. Все это не просто сократит объемы продаж машин, но и в целом серьезно ударит по отрасли: снизится импорт машин, будут корректироваться производственные планы на российских автозаводах.{{person_160_Многие наши клиенты понимают, что рост цен продолжится. Тем не менее, информация о грядущем повышении цен сейчас не может привести в автосалоны больше клиентов, и мы видим это по динамике продаж автомобилей в октябре и ноябре. Не думаем, что в декабре ситуация кардинально изменится. Все чаще клиенты, планировавшие покупку нового автомобиля, смотрят в сторону машин с пробегом в «возрасте» до трех лет, что приводит к росту цен и на вторичном авторынке. Покупка нового авто становится недоступной для все более широкой аудитории потенциальных клиентов»}}Как поддержать потребителейОтчасти проблему снижения спроса помогают решить предложения на определенные модели или комплектации автокредитованию, а также специальные программы автопроизводителей. Сейчас ряд компаний предоставляет дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку автомобилей со сниженной ставкой. Они помогают приобрести машину со значительным дисконтом. Однако такие акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке.{{gallery_62}} Дилерское сообщество через Российскую ассоциацию автомобильных дилеров доносило до правительства свою обеспокоенность перспективами нового увеличения утилизационного сбора, однако решение уже принято. В связи с этим возникает вопрос: сможет ли правительство предложить меры, чтобы если не предотвратить снижение авторынка, то хотя бы смягчить его?Переломить негативную тенденцию можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос.Кроме того, депутаты Госдумы в очередной раз выступили с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. По словам депутата Сергея Миронова, с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно, поэтому такая мера была бы воспринята положительно семьями. Также это позволит поддержать отечественный автопром.
2019-12-06
Автор: Арина Милая
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