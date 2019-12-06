Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю
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Повышение утильсбора в 2020 году
С нового года повышение ставок коснется, прежде всего, сегмента легковых автомобилей. В среднем они вырастут на 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 литра утильсбор возрастет на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 литров — на 145%. В самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров утверждает, что такие меры необходимы для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов. Кроме того, индексация ставок утилизационного сбора позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации.
У дилеров другое мнение на этот счет. Повышение утилизационного сбора – это увеличение издержек автопроизводителей, и оно найдет прямое отражение и в розничных ценах на авто. Таким образом, в начале 2020 года можно ожидать еще один заметный скачок цен на новые машины. Как рассказали порталу 110km.ru в Ассоциации Российских автодилеров (РОАД), рост утилизационного сбора отразится повышением цен на автомобили, причем как импортных, так и российской сборки. Не все компании получают компенсацию от государства, и не сразу же. В результате уже сейчас организация прогнозирует провальный январь и падение рынка новых автомобилей в 2020 году на 8%.
«Мы писали письма в правительство с просьбой отложить повышение утилизационного сбора. Причем это было совместное обращение с производителями. Увы, это не помогло. Будем биться дальше, но пока ситуация такая, какая есть», - пояснили в пресс-службе РОАД.
К чему готовиться покупателям
Последствия от увеличения утилизационного сбора могут проявить себя еще в декабре. В некоторых автосалонах ожидается ажиотаж из-за грядущего повышения цен на новые машины.
Но главный «сюрприз» потребителей ждет в следующем году. По оценкам специалистов РОАД, в масс-сегменте цены на авто вырастут примерно на 60 тыс. рублей. Автомобили премиум-класса подорожают на 100 тыс. и более. В среднем по рынку из-за увеличения утильсбора цены подрастут на 2%. Без учета подорожания, вызванного инфляцией.
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Многие наши клиенты понимают, что рост цен продолжится. Тем не менее, информация о грядущем повышении цен сейчас не может привести в автосалоны больше клиентов, и мы видим это по динамике продаж автомобилей в октябре и ноябре. Не думаем, что в декабре ситуация кардинально изменится. Все чаще клиенты, планировавшие покупку нового автомобиля, смотрят в сторону машин с пробегом в «возрасте» до трех лет, что приводит к росту цен и на вторичном авторынке. Покупка нового авто становится недоступной для все более широкой аудитории потенциальных клиентов»
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Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»
Как поддержать потребителей
Отчасти проблему снижения спроса помогают решить предложения на определенные модели или комплектации автокредитованию, а также специальные программы автопроизводителей.
Сейчас ряд компаний предоставляет дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку автомобилей со сниженной ставкой. Они помогают приобрести машину со значительным дисконтом. Однако такие акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке.
Переломить негативную тенденцию можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос.
Кроме того, депутаты Госдумы в очередной раз выступили с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. По словам депутата Сергея Миронова, с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно, поэтому такая мера была бы воспринята положительно семьями. Также это позволит поддержать отечественный автопром.
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