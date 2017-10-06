Появилась информация о моторной гамме нового Jeep Wrangler
По предварительным данным, Wrangler будет приводиться в движение 2-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами. Силовая отдача мотора составит 373 л.с.
Моторная линейка будет расширена за счет шестицилиндрового бензинового «движка» объемом 3,6 литров. Агрегат способен выдавать 286 «лошадей». Аналогичный двигатель используется на Jeep Grand Cherokee. Трансмиссия будет представлена механической коробкой передач или 8-скоростным «автоматом» от ZF. Если производитель и выпустит гибридную версию авто, то в самую последнюю очередь.
Новое поколение внедорожника сохранит рамную конструкцию и останется без нарезных мостов. Кузов будет выполнен из алюминия, а отвечать за подключаемый полный привод начнет электроника. Публичный дебют модели состоится в начале декабря текущего года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
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