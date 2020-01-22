Появилась реальная надежда, что Колтушское шоссе расширят до четырех полос
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Помимо этого, как сообщает пресс-служба областного Правительства, планируется организовать заездные карманы для общественного транспорта, смонтировать линии освещения. Плюс меры безопасности: между тротуаром и проезжей частью будут установлены металлические ограждения.
Реконструкция Колтушского шоссе – это 4 основных этапа. В рамках первого расширят и приведут в порядок участок в границах д. Янино. Затем рабочие сосредоточат свои усилия на будущей транспортной развязке возле г. Всеволожска. Третий этап — бурная трудовая деятельность около д. Янино-2. Наконец, в финале – работы в границах пос. Колтуши.
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Для дорожной отрасли 47-го региона реконструкция Колтушского шоссе на ближайшее время — один из приоритетных проектов. Положительное заключение «Главгосэкпертизы», с ее точным определением стоимости строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Минтранса
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Напомним, что Колтушское шоссе считается одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Она соединяет между собой 5-миллионный Санкт-Петербург и самый населенный в 47-м регионе Всеволожский район. Интенсивность движения по трассе достигает почти 30 тыс. автомобилей в сутки. Немалую часть из них составляют большегрузные машины.
Ленобласть тем временем зажигает светофоры
Да, да… Жизнь в регионе заиграет свежими яркими красками. По информации «Ленавтодора», новые светофорные посты будут смонтированы в пос. Большая Ижора Ломоносовского района, а также на подъезде к Сосновому Бору (перекресток дорог «Санкт-Петербург — Ручьи» и «Форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор»).
Проектирование ряда светофорных постов будет вестись в Лужском, Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти. Это значит, что со временем под зеленые сигналы дорогу будут переходить у школы в д. Заклинье, д. Куровицы, Ковашах, на ул. Школьной в Буграх и перекрестке дорог «Пустошка — Вырица» и «Семрино — Сусанино — Ковшово».
А «тяжелый» перекресток дороги на Бугры и трассы «Юкки — Кузьмолово» будет расширен с устройством дополнительных полос.
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