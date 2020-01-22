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22 января 2020, 17:24

Появилась реальная надежда, что Колтушское шоссе расширят до четырех полос

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Фото из открытых источников
Транспортный съезд с Кольцевой автодороги в Янино – настоящее горе для тысяч автомобилистов. Пробки здесь набили оскомину, и порой кажется, нет той черной истории конца и краю. Но вот пришла оптимистичная информация: всех нас ждет долгожданное расширение Колтушского шоссе.

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«Главгосэкпертиза России» выдала положительное заключение на данный проект. Речь идет о 8-километровом участке КАД – Колтуши, что во Всеволожском районе Ленинградской области. На участке от Янино до Колтушей вместо нынешних 2 полос для движения автотранспорта, давно не справляющихся с потоком, в скором времени будет 4 полосы. По бокам проезжей части, как водится, появятся ухоженные тротуары и новые автобусные остановки.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба областного Правительства, планируется организовать заездные карманы для общественного транспорта, смонтировать линии освещения. Плюс меры безопасности: между тротуаром и проезжей частью будут установлены металлические ограждения.

Реконструкция Колтушского шоссе – это 4 основных этапа. В рамках первого расширят и приведут в порядок участок в границах д. Янино. Затем рабочие сосредоточат свои усилия на будущей транспортной развязке возле г. Всеволожска. Третий этап — бурная трудовая деятельность около д. Янино-2. Наконец, в финале – работы в границах пос. Колтуши.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « Для дорожной отрасли 47-го региона реконструкция Колтушского шоссе на ближайшее время — один из приоритетных проектов. Положительное заключение «Главгосэкпертизы», с ее точным определением стоимости строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Минтранса »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
 

Напомним, что Колтушское шоссе считается одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Она соединяет между собой 5-миллионный Санкт-Петербург и самый населенный в 47-м регионе Всеволожский район. Интенсивность движения по трассе достигает почти 30 тыс. автомобилей в сутки. Немалую часть из них составляют большегрузные машины.

Ленобласть тем временем зажигает светофоры

Да, да… Жизнь в регионе заиграет свежими яркими красками. По информации «Ленавтодора», новые светофорные посты будут смонтированы в пос. Большая Ижора Ломоносовского района, а также на подъезде к Сосновому Бору (перекресток дорог «Санкт-Петербург — Ручьи» и «Форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор»).

Проектирование ряда светофорных постов будет вестись в Лужском, Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти. Это значит, что со временем под зеленые сигналы дорогу будут переходить у школы в д. Заклинье, д. Куровицы, Ковашах, на ул. Школьной в Буграх и перекрестке дорог «Пустошка — Вырица» и «Семрино — Сусанино — Ковшово».

А «тяжелый» перекресток дороги на Бугры и трассы «Юкки — Кузьмолово» будет расширен с устройством дополнительных полос.


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Появилась реальная надежда, что Колтушское шоссе расширят до четырех полос
{{material_121314}} «Главгосэкпертиза России» выдала положительное заключение на данный проект. Речь идет о 8-километровом участке КАД – Колтуши, что во Всеволожском районе Ленинградской области. На участке от Янино до Колтушей вместо нынешних 2 полос для движения автотранспорта, давно не справляющихся с потоком, в скором времени будет 4 полосы. По бокам проезжей части, как водится, появятся ухоженные тротуары и новые автобусные остановки. Помимо этого, как сообщает пресс-служба областного Правительства, планируется организовать заездные карманы для общественного транспорта, смонтировать линии освещения. Плюс меры безопасности: между тротуаром и проезжей частью будут установлены металлические ограждения. Реконструкция Колтушского шоссе – это 4 основных этапа. В рамках первого расширят и приведут в порядок участок в границах д. Янино. Затем рабочие сосредоточат свои усилия на будущей транспортной развязке возле г. Всеволожска. Третий этап — бурная трудовая деятельность около д. Янино-2. Наконец, в финале – работы в границах пос. Колтуши. {{person_50_Для дорожной отрасли 47-го региона реконструкция Колтушского шоссе на ближайшее время — один из приоритетных проектов. Положительное заключение «Главгосэкпертизы», с ее точным определением стоимости строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Минтранса}}  Напомним, что Колтушское шоссе считается одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Она соединяет между собой 5-миллионный Санкт-Петербург и самый населенный в 47-м регионе Всеволожский район. Интенсивность движения по трассе достигает почти 30 тыс. автомобилей в сутки. Немалую часть из них составляют большегрузные машины.Ленобласть тем временем зажигает светофорыДа, да… Жизнь в регионе заиграет свежими яркими красками. По информации «Ленавтодора», новые светофорные посты будут смонтированы в пос. Большая Ижора Ломоносовского района, а также на подъезде к Сосновому Бору (перекресток дорог «Санкт-Петербург — Ручьи» и «Форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор»).Проектирование ряда светофорных постов будет вестись в Лужском, Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти. Это значит, что со временем под зеленые сигналы дорогу будут переходить у школы в д. Заклинье, д. Куровицы, Ковашах, на ул. Школьной в Буграх и перекрестке дорог «Пустошка — Вырица» и «Семрино — Сусанино — Ковшово». А «тяжелый» перекресток дороги на Бугры и трассы «Юкки — Кузьмолово» будет расширен с устройством дополнительных полос.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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