Появились фотографии нового Cadillac Escalade: смотрим, какой будет этот американский монстр
Автопроизводитель случайно опубликовал твит с хэштегом #Escalade и упоминанием названия автомобиля Escalade V, но затем быстро его удалил. Автошпионам уже удалось сфотографировать сразу два прототипа будущего автомобиля, которые сейчас тестируют в штате Мичиган.
По сведениям журналистов, Escalade V будет оснащен 6,2-литровым 668-сильным двигателем LT4 V-8 с наддувом, который в настоящее время используется в седане CT5-V Blackwing, получившем 10 наград на различных автовыставках.
Однако ожидается, что LT4 будет немного изменен для Escalade V, он будет работать в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Тем не менее, этот двигатель будет иметь примерно на 200 лошадиных сил больше, чем стандартный 420-сильный 6,2-литровый V-8 Escalade.
Escalade V будет одним из самых дорогих автомобилей Cadillac когда-либо предлагавшихся, модель 2022 года будет стоить от 76 295 долларов или 5 млн 831 тысяч рублей до 106 290 долларов или до 8 млн 124 тысяч рублей за спортивный вариант Escalade ESV Sport Platinum.
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