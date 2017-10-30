30 октября 2017, 11:21

Появились изображения первого концепта от Ferrari

Компания Ferrari поделилась изображениями своего первого концепт-кара FXX-K Evo. Он предназначен специально для состязаний. Презентация состоялась на мероприятии Finali Mondiali, посвященном гоночным болидам.
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  Появились изображения первого концепта от Ferrari Ferrari Появились изображения первого концепта от Ferrari
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От других разработок компании эта модель отличается и экстерьером, и технической «начинкой». Из-за того, что автомобиль предназначен для профессиональных гонок, он получил ряд особых систем безопасности. Так, болид получил специальные подушки безопасности из двуслойного материала. Они достаточно мягкие, чтобы не травмировать водителя и пассажира в случае аварии.

Кроме того, с помощью установленной в салоне кнопки, водитель может сам настраивать положение заднего аэродинамического антикрыла для улучшения показателей заезда. Эта опция работает даже во время движения. Также для FXX-K Evo разработчики создали новые бамперы. Передние фары получат защиту в виде двойной решетки.

Концепт-кар получил два посадочных места. Специальный дисплей отображает состояние двигателя и позволит пилоту отслеживать показания телеметрии. Для улучшения безопасности модель снабдили тормозной системой Corse Clienti. Ориентировочная стоимость новинки стартует с отметки 1 200 000 долларов. На рынке новинка появится только в следующем году.

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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Появились изображения первого концепта от Ferrari
{{material_121466}}От других разработок компании эта модель отличается и экстерьером, и технической «начинкой». Из-за того, что автомобиль предназначен для профессиональных гонок, он получил ряд особых систем безопасности. Так, болид получил специальные подушки безопасности из двуслойного материала. Они достаточно мягкие, чтобы не травмировать водителя и пассажира в случае аварии.Кроме того, с помощью установленной в салоне кнопки, водитель может сам настраивать положение заднего аэродинамического антикрыла для улучшения показателей заезда. Эта опция работает даже во время движения. Также для FXX-K Evo разработчики создали новые бамперы. Передние фары получат защиту в виде двойной решетки.Концепт-кар получил два посадочных места. Специальный дисплей отображает состояние двигателя и позволит пилоту отслеживать показания телеметрии. Для улучшения безопасности модель снабдили тормозной системой Corse Clienti. Ориентировочная стоимость новинки стартует с отметки 1 200 000 долларов. На рынке новинка появится только в следующем году.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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