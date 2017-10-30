30 октября 2017, 11:21
Появились изображения первого концепта от Ferrari
Компания Ferrari поделилась изображениями своего первого концепт-кара FXX-K Evo. Он предназначен специально для состязаний. Презентация состоялась на мероприятии Finali Mondiali, посвященном гоночным болидам.
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Кроме того, с помощью установленной в салоне кнопки, водитель может сам настраивать положение заднего аэродинамического антикрыла для улучшения показателей заезда. Эта опция работает даже во время движения. Также для FXX-K Evo разработчики создали новые бамперы. Передние фары получат защиту в виде двойной решетки.
Концепт-кар получил два посадочных места. Специальный дисплей отображает состояние двигателя и позволит пилоту отслеживать показания телеметрии. Для улучшения безопасности модель снабдили тормозной системой Corse Clienti. Ориентировочная стоимость новинки стартует с отметки 1 200 000 долларов. На рынке новинка появится только в следующем году.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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