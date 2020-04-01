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1 апреля 2020, 18:22

Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ «Компас»

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В декабре прошлого год стало известно о планах КамАЗа выпустить легкий коммерческий автомобиль (LCV). По словам генерального директора КамАЗа Сергея Когогина, тестовая сборка грузовичков должна начаться уже в 2020 году, а серийное производство – в 2021 или 2022 году. Сейчас стали известны первые подробности о новинке, которую уже успели окрестить «Убийцей Газели».
Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ Компас

Фото: drom.ru

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Проект нового семейства грузовиков КамАЗа называется «Компас». Научно-технический центр предприятия работает над ним совместно со специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ). Порталу Drom.ru удалось узнать подробнее о новинке.

Прежде всего, «Компас» не будет прямым конкурентом «ГАЗели». Пассажирских версий не планируется вовсе, но в грузовую линейку войдет несколько модификаций разной грузоподъемности. Автомобили получат бескапотную компоновку с шасси и различными вариантами надстроек. Версий с цельнометаллическим кузовом также не предвидится. 

Самая легкая версия «Компас-3,5» грузоподъемностью 1,5 тонны станет первым со времен «Оки» КамАЗом, которым можно будет управлять с правами легковой категории «B». Остальные три версии грузоподъемностью от 2,5 до 5,7 тонн потребуют прав грузовой категории «C». Кабину могут взять от китайских грузовиков JAC N-series. Производство кабин полностью локализуют на мощностях Камского автозавода. От оригинала они будут отличаться радиаторной решеткой, бампером и выштамповками дверей.

В моторную гамму «Компасов» войдут дизельные агрегаты Cummins российского производства. Две «тяжелые» версии оснастят турбодизелями Cummins ISBe объемом 4,5 литра (185 л.с.) и 6,7 литра (310 л.с.), которые собирают на моторном заводе в Набережных Челнах. Двигатели могут работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой ZF 6S тоже челнинского производства (СП «ZF-Кама») или с американским гидромеханическим Allison T270R.

В дальнейшем новое семейство «Компас» могут оснастить автопилотом третьего уровня CityPilot. Его разработкой в настоящее время занимается казанский университет «Иннополис». Одновременно инженеры работают над созданием полностью электрического грузовика. Первые прототипы планируют испытать до конца 2020 года. Как скажется на сроках нынешний кризис, пока предугадать невозможно.

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Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ «Компас»
{{material_128959}}Проект нового семейства грузовиков КамАЗа называется «Компас». Научно-технический центр предприятия работает над ним совместно со специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ). Порталу Drom.ru удалось узнать подробнее о новинке.Прежде всего, «Компас» не будет прямым конкурентом «ГАЗели». Пассажирских версий не планируется вовсе, но в грузовую линейку войдет несколько модификаций разной грузоподъемности. Автомобили получат бескапотную компоновку с шасси и различными вариантами надстроек. Версий с цельнометаллическим кузовом также не предвидится. Самая легкая версия «Компас-3,5» грузоподъемностью 1,5 тонны станет первым со времен «Оки» КамАЗом, которым можно будет управлять с правами легковой категории «B». Остальные три версии грузоподъемностью от 2,5 до 5,7 тонн потребуют прав грузовой категории «C». Кабину могут взять от китайских грузовиков JAC N-series. Производство кабин полностью локализуют на мощностях Камского автозавода. От оригинала они будут отличаться радиаторной решеткой, бампером и выштамповками дверей.В моторную гамму «Компасов» войдут дизельные агрегаты Cummins российского производства. Две «тяжелые» версии оснастят турбодизелями Cummins ISBe объемом 4,5 литра (185 л.с.) и 6,7 литра (310 л.с.), которые собирают на моторном заводе в Набережных Челнах. Двигатели могут работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой ZF 6S тоже челнинского производства (СП «ZF-Кама») или с американским гидромеханическим Allison T270R.В дальнейшем новое семейство «Компас» могут оснастить автопилотом третьего уровня CityPilot. Его разработкой в настоящее время занимается казанский университет «Иннополис». Одновременно инженеры работают над созданием полностью электрического грузовика. Первые прототипы планируют испытать до конца 2020 года. Как скажется на сроках нынешний кризис, пока предугадать невозможно.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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