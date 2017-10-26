26 октября 2017, 20:49

Появились подробности о гиперкаре Apollo IE

В Италии состоялась презентация нового суперкара Apollo. Компания, ставшая преемником разорившейся марки Gumpert, выпустила модель Intensa Emozione (IE).
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  Появились подробности о гиперкаре Apollo IE Появились подробности о гиперкаре Apollo IE Появились подробности о гиперкаре Apollo IE Появились подробности о гиперкаре Apollo IE Появились подробности о гиперкаре Apollo IE
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Компания Apollo опубликовала тизерное изображение, на котором запечатлен новый спорткар. Официальная презентация ...
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Кузов новинки выполнен из карбона. Этот же материал использовался при изготовлении монокока. Масса платформы составляет всего 105 кг, а общая масса автомобиля составила 1 250 кг.

Создатели оснастили модель активными аэродинамическими элементами. Так, спойлер может менять положение в диапазоне восьми градусов. На скорости 350 км/ч детали увеличивают прижимную силу до 1 350 кг, 750 кг из которых приходятся на заднюю ось. Компания подчеркивает, что по уровню прижимной силы автомобиль сравним с болидами гонок на выносливость.

Гиперкар оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V12. Силовая отдача мотора составляет 780 «лошадей» и 760 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland. Техническая «начинка» позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Мотор работает в трех режимах - спортивном, трековом и для мокрого дорожного покрытия. Антиблокировочная система может функционировать в десяти режимах, а  антипробуксовочная система - в двенадцати.

В оснащение модели также вошли активная подвеска с функцией изменения дорожного просвета, карбон-керамические тормоза Brembo, карбоновое рулевое колесо и цифровая приборная панель. С конвейера сойдет всего 10 экземпляров, каждый из которых будет стоит от 2 600 000 евро.

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Появились подробности о гиперкаре Apollo IE
{{material_121467}}Кузов новинки выполнен из карбона. Этот же материал использовался при изготовлении монокока. Масса платформы составляет всего 105 кг, а общая масса автомобиля составила 1 250 кг.Создатели оснастили модель активными аэродинамическими элементами. Так, спойлер может менять положение в диапазоне восьми градусов. На скорости 350 км/ч детали увеличивают прижимную силу до 1 350 кг, 750 кг из которых приходятся на заднюю ось. Компания подчеркивает, что по уровню прижимной силы автомобиль сравним с болидами гонок на выносливость.Гиперкар оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V12. Силовая отдача мотора составляет 780 «лошадей» и 760 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland. Техническая «начинка» позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет 335 км/ч.Мотор работает в трех режимах - спортивном, трековом и для мокрого дорожного покрытия. Антиблокировочная система может функционировать в десяти режимах, а  антипробуксовочная система - в двенадцати.В оснащение модели также вошли активная подвеска с функцией изменения дорожного просвета, карбон-керамические тормоза Brembo, карбоновое рулевое колесо и цифровая приборная панель. С конвейера сойдет всего 10 экземпляров, каждый из которых будет стоит от 2 600 000 евро.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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