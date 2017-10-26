Появились подробности о гиперкаре Apollo IE
Создатели оснастили модель активными аэродинамическими элементами. Так, спойлер может менять положение в диапазоне восьми градусов. На скорости 350 км/ч детали увеличивают прижимную силу до 1 350 кг, 750 кг из которых приходятся на заднюю ось. Компания подчеркивает, что по уровню прижимной силы автомобиль сравним с болидами гонок на выносливость.
Гиперкар оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V12. Силовая отдача мотора составляет 780 «лошадей» и 760 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland. Техническая «начинка» позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет 335 км/ч.
Мотор работает в трех режимах - спортивном, трековом и для мокрого дорожного покрытия. Антиблокировочная система может функционировать в десяти режимах, а антипробуксовочная система - в двенадцати.
В оснащение модели также вошли активная подвеска с функцией изменения дорожного просвета, карбон-керамические тормоза Brembo, карбоновое рулевое колесо и цифровая приборная панель. С конвейера сойдет всего 10 экземпляров, каждый из которых будет стоит от 2 600 000 евро.
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