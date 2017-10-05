5 октября 2017, 20:00

Появились подробности про UAZ Patriot нового поколения

Ульяновский автозавод планирует к 2020 году выпустить внедорожник Patriot нового поколения. Сегодня появились подробности о техническом оснащении и конструкции автомобиля.
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Ожидается, что отечественный вседорожник получит совершенно новую платформу. Это позволит спроектировать модернизированную раму и сделать модель более безопасной за счет динамического погашения инерции в случае столкновения. Моторная линейка также будет изменена.

Парой двигателю выступит роботизированная коробка передач, а «раздатка» станет электронной. Такие нововведения поставят Patriot в один ряд с Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero.

По предварительным данным, модель будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач от корейской компании Dymos. Скорее всего, тормозная система станет более эффективной из-за увеличенной производительности двигателя. Подвеска получит независимые мосты.

Стоимость внедорожника будет варьироваться в районе 1,4 млн рублей.Напомним, что ранее завод анонсировал выпуск своего первого кроссовера в течение ближайших пяти лет.

Новинки и концепт кары UAZ Patriot, 3163

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Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
UAZ Patriot обзавелся мультимедийной системой
Очень неплохая мультимедийка, судя по характеристикам. Потихоньку уходим от магнитол из 90-х - это хорошо!!Плюс инет, без него как без рук теперь.... Ждем
Кирилл
«УАЗ» подготовил «Патриот» к дикому бездорожью
Лебедочка - это приятно. То, что доктор прописал, так сказать. Давно ждали и вот наконец теперь она есть. Спасибо заводу - теперь Патрик стал еще внедорожнее.
Пётр
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Появились подробности про UAZ Patriot нового поколения
{{material_121112}}Ожидается, что отечественный вседорожник получит совершенно новую платформу. Это позволит спроектировать модернизированную раму и сделать модель более безопасной за счет динамического погашения инерции в случае столкновения. Моторная линейка также будет изменена.Парой двигателю выступит роботизированная коробка передач, а «раздатка» станет электронной. Такие нововведения поставят Patriot в один ряд с Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero.По предварительным данным, модель будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач от корейской компании Dymos. Скорее всего, тормозная система станет более эффективной из-за увеличенной производительности двигателя. Подвеска получит независимые мосты. Стоимость внедорожника будет варьироваться в районе 1,4 млн рублей.Напомним, что ранее завод анонсировал выпуск своего первого кроссовера в течение ближайших пяти лет.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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