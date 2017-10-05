5 октября 2017, 20:00
Появились подробности про UAZ Patriot нового поколения
Ульяновский автозавод планирует к 2020 году выпустить внедорожник Patriot нового поколения. Сегодня появились подробности о техническом оснащении и конструкции автомобиля.
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Парой двигателю выступит роботизированная коробка передач, а «раздатка» станет электронной. Такие нововведения поставят Patriot в один ряд с Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero.
По предварительным данным, модель будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач от корейской компании Dymos. Скорее всего, тормозная система станет более эффективной из-за увеличенной производительности двигателя. Подвеска получит независимые мосты.
Стоимость внедорожника будет варьироваться в районе 1,4 млн рублей.Напомним, что ранее завод анонсировал выпуск своего первого кроссовера в течение ближайших пяти лет.
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Лебедочка - это приятно. То, что доктор прописал, так сказать. Давно ждали и вот наконец теперь она есть. Спасибо заводу - теперь Патрик стал еще внедорожнее.
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